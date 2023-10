Karlsruhe vor 1 Stunde

Mann im Kürbiskostüm belästigt Frau am Karlsruher Hauptbahnhof

Eine 20-Jährige wurde am Dienstagmorgen Opfer einer sexuellen Belästigung. Demnach soll ihr ein Fremder in einem Kürbiskostüm in den Schritt gefasst haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.