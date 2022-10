von (pol/cak)

"Der 51-Jährige fuhr gegen 9.50 Uhr mit einem Mercedes-LKW die Ottostraße in Durlach entlang und beschädigte einen dort abgestellten Audi. Die gerufenen Polizeibeamten stellten bei der Überprüfung seines Führerscheins fest, dass dieser zur Fahndung ausgeschrieben war", so die Polizei in einer Pressemitteilung,

Dieser wurde ihm offenbar aufgrund vergangener Delikte aberkannt. Der Mann muss nun, ebenso wie die Fahrzeughalterin, mit einer Strafanzeige rechnen.