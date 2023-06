Normalerweise diskutieren in der Talkshow "Maischberger" mehrere Gäste über aktuelle Themen. Heute am 28.6.23 gibt es aber eine Sonderausgabe: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist im Studio, um sich zu aktuellen Ereignissen und Entscheidungen zu äußern.

Um welche Themen geht es genau? Hier finden Sie die Infos zur Sendung "Maischberger extra" heute am 28.6.23, die ab 22.50 Uhr in derARDzu sehen ist. Sie bekommen dabei auch Infos zur Übertragung, zur Wiederholung und zu weiteren Sendeterminen der Talkshow vor der Sommerpause.

"Maischberger extra" heute am 28.6.23 mit Bundeskanzler Olaf Scholz: Themen

Moderatorin Sandra Maischberger stellt Olaf Scholz Fragen zur Politik in Deutschland und zur Außenpolitik. Die ARD hat in der Ankündigung einige der Bereiche genannt, um die es bei dem Gespräch gehen soll.

So geht es unter anderem um die Inflation, die die Preise nach oben treibt. Damit verbunden wird sich das Gespräch auch um die Energiepolitik und den Klimaschutz drehen. Genauso wird aber die Frage gestellt, wie die BundesregierungDeutschlands Probleme bei der Migration lösen möchte.

Natürlich geht es auch um das Heizungsgesetz. SPD, Gründe und FDP hatten sich am Dienstag auf einen Kompromiss verständig, der Hausbesitzern mehr Zeit für den Heizungstausch lässt. Ist der lange Streit in der Koalition damit beendet?

Bei der Außenpolitik spielt die Ukraine natürlich eine wichtige Rolle. Was bedeutet der abgebrochene Putsch der Gruppe Wagner in Russland für den Krieg? Und muss der Westen die Ukraine mit mehr Waffen unterstützen? Eine Stunde lang will Sandra Maischberger ihren Gast Olaf Scholz heute Abend mit solchen Fragen konfrontieren.

"Maischberger": Übertragung heute im TV und Live-Stream

"Maischberger" läuft heute am 28.6.23 von 22.50 bis 23.50 Uhr in der ARD. Die Übertragung gibt es aber nicht nur im Free-TV. Das Erste bietet auf seiner Seite auch einen Live-Stream an, der sich kostenlos und ohne Anmeldung nutzen lässt.

"Maischberger extra" mit Olaf Scholz: Wiederholung im TV und in der Mediathek

Wenn Sie das Interview mit Olaf Scholz beim "Maischberger extra" verpassen, können Sie es unter anderem online nachholen. Alle Folgen der Talkshow werden in der Mediathek der ARD veröffentlicht.

"Maischberger" lässt sich aber auch als Wiederholung im Fernsehen sehen - sogar mehrmals. Das sind die Sendetermine, an denen die Sendung vom 28.6.23 wiederholt wird:

29.06.2023, 00.30 Uhr: WDR

29.06.2023, 03.05 Uhr: ARD

29.06.2023, 20.15 Uhr: tagesschau24

30.06.2023, 00.55 Uhr:3sat

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

Nach und nach verabschieden sich die Talkshows in die Sommerpause 2023. Sandra Maischberger ist noch bis zum 12. Juli am Dienstag und Mittwoch mit ihrer Talkshow zu sehen und pausiert dann zwei Monate lang. Das sind die restlichen Sendetermine mit Sendezeit:

28.06.2023, 22.50 Uhr

04.07.2023, 22.50 Uhr

05.07.2023, 22.50 Uhr

11.07.2023, 22.50 Uhr

12.07.2023, 22.50 Uhr

