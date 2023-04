Wenn Sandra Maischberger heute Abend auf Sendung ist, hat sie sieben Gäste im Studio. Dazu gehört auch Showmaster Frank Elstner.

Welche Gäste sind noch dabei? Hier bekommen Sie die Infos zu "Maischberger" am 26.4.23. Die aktuelle Ausgabe läuft ab 22.50 Uhr in der ARD.

"Maischberger" heute: Gäste am 26.4.23

Die Themen der Talkshow wird weiter unten genauer ausgeführt. Hier bekommen Sie erst einmal den schnellen Überblick über die Gäste, wie sie von der ARD angekündigt wurden:

Carla Hinrichs: Sprecherin der "Letzten Generation"

Sprecherin der "Letzten Generation" Philipp Amthor: CDU-Innenpolitiker

CDU-Innenpolitiker Frank Elstner: Showmaster

Showmaster Christian Ehrlich: Tierfilmer

Tierfilmer Gerhard Delling: Sportmoderator

Sportmoderator Rahel Klein: Moderatorin bei Deutschlandfunk Nova

Moderatorin bei Hannah Bethke: Journalistin

Thema bei "Maischberger" heute am 26.4.23

Die Klimaaktivisten der "Letzten Generation" stehen unter anderem durch die Straßenblockaden immer wieder in der Diskussion. Aktuell versuchen sie, Berlin lahmzulegen. Ist dieser Protest gerechtfertigt oder müssten sie härter bestraft werden. Carla Hinrichs, Sprecherin der letzten Generation, und Philipp Amthor von der CDU werden dazu wohl sehr unterschiedliche Meinungen haben.

Sandra Maischberger spricht außerdem mit Showaster Frank Elstner. Es geht nicht nur um sein Leben und seine Parkinson-Erkrankung, sondern auch um seinen Einsatz für den Schutz bedrohter Tiere. Beim Tierschutz arbeitet er mit Tierfilmer Christian Ehrlich zusammen, der ebenfalls im Studio ist und über seine Arbeit spricht.

Gerhard Delling, Nova Rahel Klein und Hannah Bethke begleiten die Gespräche. Sie werden diskutieren und erklären, wie es von der ARD heißt.

"Maischberger": Übertragung heute im TV und Live-Stream sehen

"Maischberger" ist am 26.4.23 von 22.50 bis 00.05 Uhr in der ARD zu sehen. Die Übertagung der Sendung gibt es aber nicht nur im TV. Es wird auch ein Live-Stream auf der Seite der ARD angeboten.

"Maischberger": Wiederholung im TV und in der Mediathek

Wer Maischberger-Sendungen verpasst, kann sie nicht nur online im Stream in der Mediathek der ARD nachholen. Es gibt immer auch mehrere Wiederholungen im Fernsehen.

Das sind die Termine für die TV-Wiederholungen der Folge vom 26.4.23:

27.04.2023, 00.30 Uhr: WDR

27.04.2023, 03.20 Uhr: ARD

27.04.2023, 20.15 Uhr: tagesschau24

28.04.2023, 00.50 Uhr: 3Sat

Talkshow "Maischberger": Sendetermine für die nächsten Folgen

"Maischberger" ist am Dienstag und am Mittwoch in der Regel ab 22.50 Uhr in der ARD zu sehen. Für die kommenden Wochen sind recht regelmäßige Sendetermine angekündigt. Am 3. Mai fällt die Sendung aber aus, weil stattdessen der DFB-Pokal 2022/23 live im TV und Streamübertragen wird. Das sind die kommenden Termine:

26.04.2023, 22.50 Uhr

02.05.2023, 22.50 Uhr

09.05.2023, 22.50 Uhr

10.05.2023, 22.50 Uhr

16.05.2023, 22.50 Uhr

17.05.2023, 22.50 Uhr

23.05.2023, 22.50 Uhr

(sge)