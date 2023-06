Heute Abend gibt es bei "Maischberger" wieder einiges an Gesprächsstoff. Die Gäste diskutieren in der Talkrunde unter anderem über den Heizungsstreit und die aktuell geringe Beliebtheit der Ampel-Regierung bei den Bürgern. Was hilft die späte Einigung der Parteien bei diesem Thema noch? Außerdem ist Deutschlands Strategie im Ukraine-Krieg Thema.

Das sind jedoch nicht die einzigen Themen in der heutigen Ausgabe von "Maischberger". Worüber wird noch debattiert? Und welche Gäste sitzen heute bei Sandra Maischberger im Studio? Hier haben wir alle Infos zur aktuellen Sendung für Sie.

Thema bei "Maischberger" heute am 21.6.23

Die Ampel-Regierung hat einen langen Streit um das Heizungsgesetz hinter sich – und so ganz ist noch nicht sicher, ob die Einigung auch in anderen Punkten Klarheit bringt. Dieses Thema wird unteranderem vom FDP-Fraktionsvorsitzenden Christian Dürr und dem AfD-Fraktionsvorsitzenden Tino Chrupalla diskutiert.

In der Ukraine wütet außerdem nach wie vor der Krieg und trotz Gegenoffensive können sich die ukrainischen Truppen nur mühsam gegen den Angreifer Russland durchsetzen. Was wissen wir über die Lage an der Front? Die Militärexpertin Claudia Major gibt Aufschluss.

Die Gäste stellen sich in der Talkshow die Frage: Was kann Deutschland tun? Ist die Kriegs-Strategie der Bundesregierung die richtige?

Weitere Gäste, die an der Debatte teilnehmen, sind ZEIT-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo, die Moderatorin des ZDF Heute-Journals Dunja Hayali und der Verleger von The EuropeanWolfram Weimer.

"Maischberger" heute: Gäste am 21.6.23

Alle Gäste, die in der ARD-Talkshow "Maischberger" heute Abend für die gemeinsame Debatte zusammenkommen haben, wir hier für Sie aufgelistet:

Christian Dürr (FDP-Fraktionsvorsitzender)

Tino Chrupalla (AfD-Fraktionsvorsitzender)

Claudia Major (Militärexpertin)

Giovanni di Lorenzo (Chefredakteur von DIE ZEIT)

Dunja Hayali (Moderatorin des ZDF Heute-Journals)

Wolfram Weimer (Verleger von The European)

Wer ist Sandra Maischberger?

Die Gastgeberin der Talkshow Sandra Maischberger ist bereits seit 20 Jahren im Ersten zu sehen, denn die Sendung "Maischberger" startete 2003. Nach nur drei Tagen brach Sie ihr Studium der Kommunikationswissenschaften in München ab und entschied sich daraufhin für eine Karriere im Radio bei Bayern 2. Schon mit 21 Jahren kam sie zum Fernsehen: Zuerst war sie bei Tele 5 und startete anschließend als Moderatorin auch auf Vox, RTL und n-tv durch. Heute ist sie Moderatorin und Journalistin.

Übertragung von "Maischberger" im TV oder Live-Stream

"Maischberger" läuft am 21. Juni 2023 in der ARD– wie gewohnt startet die Sendung gegen 22.50 Uhr. Die Übertragung gibt es nicht nur im Free-TV, sondern auch im kostenlosen Live-Stream auf der ARD-Webseite.

Wiederholung der Talkshow "Maischberger" im TV und in der Mediathek

Haben Sie einmal eine Folge "Maischberger" verpasst, finden Sie die Sendung auch noch nach der TV-Übertragung in der ARD-Mediathek. Für diese Ausgabe gibt es außerdem gleich drei Mal eine Wiederholung im linearen TV:

Donnerstag, 22. Juni 2023 ab 0.30 Uhr, WDR

Donnerstag, 22. Juni 2023 ab 20.15 Uhr, tagesschau24

Freitag, 23. Juni 2023 0.55 Uhr, 3sat

Talkshow "Maischberger": Sendetermine und nächste Folgen

"Maischberger" läuft regelmäßig dienstags und mittwochs ab 22.50 Uhr im Fernsehen. Je nachdem, was sonst im Programm des Ersten läuft, kann sich die Übertragung aber auch mal verschieben, oder die Sendung entfällt ganz. Hier finden sie die nächsten Sendetermine: