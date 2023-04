Sandra Maischberger hat in ihrer Talkshow heute unter anderem Reinhold Messner zu Gast. In der Sendung geht es aber um mehr als nur ein Thema. Wer ist noch dabei und worüber wird diskutiert?

Hier stellen wir die Gäste bei "Maischberger" heute am 19. April 2023 vor. Die Sendung wird ab 22.50 Uhr in derARD gezeigt.

"Maischberger" heute: Gäste am 19. April 2023

Um welche Themen es in der ARD-Talkshow genau geht, erfahren Sie weiter unten. Hier finden Sie erst einmal einen Überblick über die heutigen Gäste von Sandra Maischberger, wie der Sender sie angekündigt hat:

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP): Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags

Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestags Christian Hacke: Politikwissenschaftler

Politikwissenschaftler Reinhold Messner: Bergsteiger, Abenteurer und Autor

Bergsteiger, Abenteurer und Autor Constantin Schreiber: Tagesschau-Sprecher und Autor

Tagesschau-Sprecher und Autor Kristina Dunz: stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros vom Redaktionsnetzwerk Deutschland

stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros vom Redaktionsnetzwerk Deutschland Christoph Schwennicke: Journalist

Thema bei "Maischberger" heute am 19. April 2023

Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann und der Politikwissenschaftler Christian Hacke diskutieren über zwei große politische Themen: Zum einen geht es um den Krieg in der Ukraine, in dem es kaum noch Bewegung an den Fronten gibt. Zum anderen sprechen sie über die deutsche China-Politik.

In der Maischberger-Sendung vom 19. April gibt es aber auch ein Gespräch mit dem Bergsteiger Reinhold Messner. LautARD geht es dabei nicht nur um das Leben des 78-Jährigen, sondern auch um die Bären in Südtirol und die Klimaproteste.

Constantin Schreiber, Kristina Dunz und Christoph Schwennicke begleiten die Diskussionen. Sie werden dabei auch erklären und kommentieren.

"Maischberger": Übertragung heute im TV und Live-Stream

"Maischberger" läuft heute am 19. April 2023 von 22.50 bis 00.05 Uhr in der ARD. Parallel zur Übertragung im TV gibt es auch einen Live-Stream auf der Seite der ARD.

"Maischberger": Wiederholung im TV oder in der Mediathek

Alle Folgen der TalkshowMaischberger stehen nach der Ausstrahlung online in der Mediathek der ARD bereit. Die Sendung vom 19. April 2023 wird aber auch gleich viermal im Fernsehen wiederholt.

Das sind die Sendetermine für die Wiederholungen im TV:

20.04.2023, 00.30 Uhr: WDR

20.04.2023, 03.20 Uhr: ARD

20.04.2023, 20.15 Uhr: tagesschau24

21.05.2023, 01.25 Uhr: 3sat

Talkshow "Maischberger": Sendetermine der nächsten Folgen

"Maischberger" läuft am Dienstag und Mittwoch ab 22.50 Uhr in der ARD- zumindest in den meisten Wochen. Am 3. Mai gibt es aber zum Beispiel keine Sendung, weil die ARD an dem Tag die Übertragung beim DFB-Pokal 2022/23übernimmt. Das sind die nächsten Sendetermine der Talkshow im Ersten:

19.04.2023, 22.50 Uhr

25.04.2023, 22.50 Uhr

26.04.2023, 22.50 Uhr

02.05.2023, 22.50 Uhr

09.05.2023, 22.50 Uhr

10.05.2023, 22.50 Uhr

16.05.2023, 22.50 Uhr

17.05.2023, 22.50 Uhr

23.05.2023, 22.50 Uhr

