Zirka eine Stunde wird die Mahnwache auf dem Karlsruher Marktplatz dauern. Oberbürgermeister Frank Mentrup und Landrat Christoph Schnaudigel werden jeweils anhand kurzer Redebeiträge zu den Anwesenden sprechen. Schnaudigel wird unter anderem aus der Partnerregion des Landkreises in Israel Sha' ar HaNegev berichten.

Jede Religion ist eingeladen!

Darüber hinaus sei die Mahnwache ein Angebot an die Bürger, unabhängig vom eigenen persönlichen Hintergrund zusammenzukommen und die vielfältigen Gefühle wie Trauer und Besorgnis miteinander zu teilen, die sich unserer gerade bemächtigen", heißt es in einer Mitteilung an die Presse.

Auch der Oberbürgermeister meldet sich sowohl in den sozialen Netzwerken als auch in der Mitteilung zu Wort:

"Wir spüren die direkte Betroffenheit in unserer Stadt, hören von Karlsruherinnen und Karlsruhern von Schicksalen ihrer Angehörigen und Freunde im Nahen Osten. [...] Das Leid der Menschen, ihr Schmerz und ihre Verzweiflung seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel berühren uns und machen uns unsagbar betroffen, ebenso wie die humanitäre Situation. Zur Mahnwache haben wir auch die Religionen in unserer Stadt eingeladen, sich zu beteiligen, um aus ihrer jeweiligen Glaubensperspektive ihre Worte der Trauer, Verzweiflung, Zuversicht und Hoffnung einzubringen."