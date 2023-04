Pizza vom Lieferservice um die Ecke war gestern - bei VOX kochen und liefern die Profiköche Tim Mälzer und Steffen Henssler. Prominente und auch nicht-prominente Gäste dürfen in der neuen und inzwischen sechsten Ausgabe von "Mälzer und Henssler liefern ab" Bestellungen aufgeben, die die beiden Fernsehköche dann im Duell gegeneinander umsetzen. Der Clou: es gibt keine genaue Bestellung, sondern Mälzer und Henssler müssen sich anhand von Hinweisen zusammenreimen, welches Gericht genau verlangt wird.

Sie wollen wissen, wann genau "Mälzer und Henssler liefern ab" laufen wird, wo und wie Sie die Sendung verfolgen können und ob es eine Wiederholung geben wird? Hier finden Sie alle Informationen rund um den Termin, die Übertragung im TV und Stream und die Wiederholung der Ausgabe der Sendung im April 2023.

Termin von "Mälzer und Henssler liefern ab" im April 2023

Die neue Ausgabe von "Mälzer und Henssler liefern ab" ist für den April 2023 angesetzt. Genauer gesagt wird sie am Sonntag, den 16. April 2023 ausgestrahlt. Start ist zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr.

"Mälzer und Henssler liefern ab" im April 2023: Übertragung im TV und Stream

Die Ausgabe von "Mälzer und Henssler liefern ab" im April 2023 lässt sich ganz bequem im linearen Fernsehen beim Sender VOX verfolgen. Parallel dazu kann man die Sendung auch online im Live-Stream bei RTL+ansehen. Dafür braucht man allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement. Hier bietet RTL+ einen kostenlosen Probemonat an - danach bezahlt man für die günstigste Version 6,99€ monatlich (Stand 2. April 2023).

Wiederholung von "Mälzer und Henssler liefern ab" im April 2023

Bisher gibt es von Seiten des Senders keine Informationen dazu, dass eine Wiederholung im linearen TV geplant ist. Falls sich das ändert, werden wir den Termin an dieser Stelle ergänzen. Mit größter Wahrscheinlichkeit wird man die April-Ausgabe von "Mälzer und Henssler liefern ab" aber noch eine Woche nach Ausstrahlung kostenlos beim StreamingserviceRTL+ verfolgen können. Um nach Ablauf dieses Zeitfensters weiterhin auf die Sendung zugreifen zu können, braucht man dann das Premium-Abo.

Darum geht es bei "Mälzer und Henssler liefern ab" im April 2023

Bei "Mälzer und Henssler liefern ab" treten die alten Koch-Rivalen Tim Mälzer und Steffen Henssler gegeneinander an. Diesmal geht es aber nicht zwangsläufig um gehobene Sterneküche und feine Kreationen - stattdessen müssen sich die beiden Köche den Wünschen ihrer Besteller beugen - und erstmal herausfinden, welche Gerichte diese überhaupt verlangen. Die Bestellungen gehen nämlich in Form von Hinweisen und Rätseln ein. Sowohl Promis als auch normale Kunden dürfen in der sechsten Ausgabe von "Mälzer und Henssler liefern ab" ihre Essenswünsche aufgeben. Prominente Besteller in der Ausgabe im April 2023 sind:

Janin Ullmann

Pierre M. Krause

Steven Gätjen

Für alle, die von den TV-Kochduellen nicht genug bekommen können: Profikoch Steffen Henssler ist aktuell auch in anderen TV-Produktionen zu sehen. So gibt es dieses Jahr beispielsweise wieder einige Sendetermine von "Grill den Henssler". Auch seinem Kollegen und Rivalen Tim Mälzer kann man aktuell noch an anderer Stelle im TV beim Kochen zusehen, denn auch von "Kitchen Impossible" gibt es Sendetermine in 2023.