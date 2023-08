Per Fotografie werden die Werke dabei auf der Fassade des Schloss Karlsruhe zu sehen sein. "Die Choreografie ist atemberaubend, vom Urknall zur Genesis, zur Genesis-Bahn" ist der Verein Karlsruhe Kunst Erfahren e.V. sicher. "Das wird es so nicht mehr geben - Kunstwerke in dieser Dimension gezeigt zu bekommen" , so der Verein in einer Mitteilung an die Presse weiter.

Auch abseits des Schlosses sind die Werke weiterhin an den sieben U-Bahnhaltestellen mit jeweils zwei Werken aus dem Zyklus zu sehen.