Baden-Baden vor 1 Stunde

Lucha will Maskenpflicht in Bussen und Bahn beibehalten

Die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen soll nach den Worten von Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) vorerst beibehalten werden. "Wir wollen diese Maskenpflicht weiterführen(...)", sagte Lucha am Montag in der Sendung SWR Aktuell des Südwestrundfunks.