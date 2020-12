vor 1 Stunde Malsch Lkw Fahrer befreit blinde Passagiere auf Silbergrund Parkplatz bei Malsch

Als ein 36-jähriger Sattelzug Fahrer aus Bosnien-Herzegowina am Montag, den 30. November, gegen 08.25 Uhr, eine Pause auf dem Parkplatz "Silbergrund" einlegte, fand dieser zwei blinde Passagiere in seinem Laderaum vor. Die mutmaßlichen Flüchtlinge hatten immer wieder versucht mit Klopfgeräuschen auf sich aufmerksam zu machen, da sie wegen einer Unterkühlung bereits Schmerzen vernahmen. Erst am fünften Tag konnten die Männer aus dem Laderaum befreit werden und wurden vorerst in der Landeserstaufnahme Karlsruhe untergebracht. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei Karlsruhe hervor.