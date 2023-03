21. März, 11.38 Uhr: Streik auch am Städtischen Klinikum

Wie das Städtische Klinikum mitteilt, sind auch Mitarbeiter des Maximalversorgers zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind die Früh- und Spätdienste sowie die dazwischenliegenden Tagesschichten. Der Warnstreik könne zu Einschränkungen im Krankenhausbetrieb führen.

Der Haupteingang und die neue Fassade von Haus M. | Bild: Thomas Riedel

Die Geschäftsführung des Klinikums habe Vorkehrungen zur Sicherstellung der Patientenversorgung getroffen. Behandlungen und Operationen, die aus medizinischer Sicht verlegbar sind, werden verschoben. "Alle lebensnotwendigen Operationen werden durchgeführt. Alle Notfälle werden aufgenommen und versorgt", heißt es.

Verdi-Streik betrifft die gesamte Stadt

"Inzwischen hat die zweite Verhandlungsrunde stattgefunden und das Angebot der Arbeitgeberseite ist leider nicht annehmbar. Neun Nullmonate, 27 Monate Laufzeit und erst ab dem 1. Oktober 2023 eine Erhöhung von drei Prozent und im darauffolgenden Jahr von zwei Prozent. Das macht auch die angebotene Einmalzahlung nicht besser. Daher müssen wir am 22. März 2023 erneut zu einem Warnstreik aufrufen", heißt es in einem Schreiben von ver.di an die Eltern, welches der Redaktion vorliegt. Zuletzt hatten die Kitas der AWO am 8. März gestreikt.

Karlsruhe Nächster Verdi-Streik: Am Baden-Airpark dauert es länger - Flüge sollen stattfinden Das könnte Sie auch interessieren

Forderungen von verdi - Kundgebung um 10 Uhr

Steigerung der monatlichen Tabellenentgelte um 10,5 Prozent, mindestens jedoch um 500 Euro im Monat

Auszubildende, Studierende und Praktikant*innen sollen 200 Euro mehr im Monat erhalten

Laufzeit: zwölf Monate

Unbefristete Übernahme nach erfolgreicher Ausbildung

Um 10 Uhr will Rednerin Maike Schollenberger auf dem Karlsruher Marktplatz den konkreten Anlass des großen bezirklichen Warnstreiks kundgeben. Zuvor werden ab 9 Uhr drei Demozüge durch Karlsruhe ziehen. Diese starten vom Festplatz, der VBK und von der Agentur für Arbeit aus und enden am Marktplatz. Die Kundgebung dort soll zirka zwei Stunden dauern.

Mehrere Institutionen zum Streik aufgerufen

Wie Thorston Dossow, verdi-Sprecher für die Region Mittelbaden-Nordschwarzwald, im Gespräch mit ka-news.de ankündigt, sind für den Streik am Mittwoch, 22. März, die Mitarbeiter mehrere Institutionen in Karlsruhe aufgerufen.

Bild: Thomas Riedel

Darunter unter anderem: Kitas, das Städtische Klinikum, die Agentur für Arbeit, sowie mehrere Ämter der Stadt Karlsruhe, beispielsweise das Team Sauberes Karlsruhe. Auch die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) sind zum Arbeitskampf aufgerufen. Die Mitarbeiter der Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) sind zu einem Solidaritätsstreik aufgerufen.

Eine VBK-Sprecherin erklärt gegenüber ka-news.de, dass sich das Ausmaß der Arbeitsniederlegung ungefähr im Rahmen der vergangenen Streiks abspiele. Welche Bahnen und Busse im Detail vom Streik betroffen sind, will die VBK im Laufe des Dienstags verkünden.