22. Juli, 22.30 Uhr: Alligatoah heizt dem Publikum ein

Der Sänger betrat um 21 Uhr die Bühne bei Das Fest. In unserer Bilder-Story könnt ihr den Auftritt nochmal Revue passieren lassen! Ab 23 Uhr startet der Nachtclub mit Erwin und Edwin.

22. Juli, 22.06 Uhr: Das Fest-Chef zieht positives Fazit

Das Fest-Fazit von Martin Wacker ist positiv: "Der Samstagabend ist im vollen Gange - wir sind vollauf glücklich - auch wie der freie Bereich von den Menschen angenommen wurde. Dort zählen wir bis jetzt heute 30.000 Menschen. Das Theater (Anmerkung der Redaktion: kostenpflichtiger Hügelbereich) ist ausverkauft." Am Freitag wurden die Besucherzahlen im freien Bereich noch nach oben korrigiert - der Besucherzustrom begann mit Einbruch der Dunkelheit.

Die Polizei Karlsruhe blickt am Samstagabend, gegen 21Uhr, auf einen ruhigen Verlauf zurück: Die Verkehrssituation um das Gelände sei leicht angespannt, aber es herrsche kein Verkehrschaos. Ebenfalls zufrieden sind die Ersthelfer - die Zahlen seien im mittleren zweistelligen Bereich.

Acht Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden - aber dabei handelte es sich nichts Außergewöhnliches, so die Einsatzkräfte. Es handelte sich um Kleinigkeiten wie verstauchte Knöchel von Stürzen - keine Auffälligkeiten gebe es bei Alkoholmissbrauch.

Auf Nachfrage zu den speziellen Herausforderungen des Geländes heißt es - vom Hügel sei noch keiner gefallen … das Fest-Publikum sei erprobt!

Bild: ka-news.de

Mit dem Freitag sind die Veranstalter sehr zufrieden: "das war ein Rekordfreitag, den wir so bisher noch nicht erlebt haben", so Wacker. Vor allem der Kulturbereich habe einen großen Andrang erfahren:

"Der neue Bereich kommt fantastisch an", resümiert der Fest-Chef am Samstagabend. "Es freut uns sehr, dass die Konzepte gut ankommen, die wir uns ausgedacht haben." Nicht nur das Publikum mag das Fest - auch bei den Künstlern komme die Hauptbühne gut an. "Sie lieben sie", so Wacker.

Auf Nachfrage von ka-news.de heißt es: Die schwarze Null sei Stand Samstagabend keine Utopie, sondern realistisch - eine gute Nachricht für das Festival! Übrigens: Für den Sonntag gibt es sogar noch Karten!

22. Juli: Konzertbericht zu Adam Angst

Richtig Spaß hatte wohl die Band Adam Angst auf Das Fest! Frontsänger Felix setzt während seines Auftritts ein klares politisches Statement: Wir sind viel mehr und viel lauter als die Nazis!". Zum Bericht über Adam Angst auf Das Fest 2023.

22. Juli, 21 Uhr: Alligatoah betritt die Bühne

Die Bandmitglieder von Alligatoah kommen auf die Bühne und werden mit tosendem Applaus empfangen. Kurz darauf kommt auch schon der Frontmann selbst auf die Bühne. Die Menge feiert, der Mount Klotz bebt! Die ersten Reihen sind wie gewohnt textsicher. Den Start macht der Sänger mit "Wo kann man das kaufen" - Doch zunächst gab es erstmal technische Probleme mit dem Mikro.

Bild: ka-news.de

Ein paar Gags am Rande dürfen bei seinem Auftritt natürlich auch nicht fehlen: "Ihr fragt euch, kann es sein dass sich die Bühne wirklich die ganze Zeit von links nach rechts bewegt oder habe ich wirklich zu viel gesoffen - die Antwort ist: beides!" Der Grund: Der Künstler steht auf Schiebeelementen, die Band und Sänger von links nach rechts bewegen.

22. Juli, 20.33 Uhr: Internet? Nö!

Wie so oft in den Abendstunden bei Das Fest knickt irgendwann auch das Netz ein. Habt Geduld beim Nachladen der Bilder und Videos :-)

22. Juli, 20 Uhr: Querbeats Auftritt in Bildern

Die Show von Querbeat verpasst? Kein Problem. In unserer Bilder-Story haben wir die Band nochmal ganz nah für euch abgelichtet. Ab 21 Uhr wird dann Alligatoah auf der Bühne performen.

Bild: ka-news.de

22. Juli, 19.30 Uhr: Querbeat veranstaltet Flamingo-Rennen

Crowd-Surfing mal anders! Aktuell laufen vor der Hauptbühne Flamingos um die Wette. Ja, richtig gelesen! In Flamingo-Schlauchbooten "paddeln" dieTeilnehmer über die Köpfe des Publikums hinweg. Als eine Teilnehmerin kentert, wird ihr schnell wieder aufgeholfen. Anschließend steigt die Band sogar hinab ins Publikum. Eine unglaubliche Stimmung! Währenddessen läuft ein Remix von "Freestyler" von Boomfunk MC.

Bild: ka-news.de

22. Juli, 19 Uhr: Querbeat bringt Mount Klotz in Schwung!

"Was für eine wunderschöne Aussicht - wie schön hier dabei zu sein Karlsruhe! Der erste Check bei einem Querbeat-Konzert ist immer zu schauen - seid ihr Mit DEN RICHTIGEN LEUTEN auf dem Konzert", begrüßen die Jungs von Querbeat das Publikum. Da haben sie genau die Richtigen gefragt! Die Menge beginnt zu springen, die Hände werden hochgerissen. Querbeat treibt das Publikum noch weiter an. "Wo sind die Freaks, Karlsruhe", fragen sie und spielen kurz darauf den gleichnamigen Song "Freak". Ein Hoch auf die Freaks!

Bild: ka-news.de

22. Juli, 19 Uhr: Publikum ist heiß auf Querbeat!

Kaum hat Adam Angst die Bühne verlassen, wird schon sehnsüchtig der nächste Act erwartet: Querbeat! Zwei La-Ola-Wellen - initiiert von der Moderatorin - liefen durch das Publikum.

22. Juli, 18.35 Uhr: Abriss auf der Hauptbühne

Als Support von Bands wie Die Toten Hosen, Beatsteaks und Die Ärzte wissen die fünf Jungs von Adam Angst, wie man für einen kräftigen Abriss auf der Bühne sorgt. An diesem frühen Samstagabend gab's wie versprochen feinsten Punkrock auf die Ohren. Vor der Bühne tanzten sich die Fans im Pogokreis in Ekstase. Zur Galerie.

Bild: ka-news.de

22.Juli, 17.55 Uhr: Volles Haus bei Adam Angst

"Karlsruhe wir haben eine knappe Stunde Zeit, um euch zufrieden zu stellen", versprechen die Punk-Rocker von Adam Angst. Mal schauen ob das klappt ;)

Die Punk-Rocker von Adam Angst spielen vor voller Hütte. | Bild: ka-news.de

22. Juli, 17.44 Uhr: Übrigens: Paar Infos zum Klassik-Frühstück morgen!

Der Fest-Sonntag, 23. Juli, startet um 10 Uhr traditionell mit dem Klassikfrühstück! 2023 feiert das neue "Fest Klassik-Orchester" sein Debut. Im Anschluss spielt das "Young Classic Sound" vom Badischen Konservatorium. Auch beim Fest-Sonntag gelten die Regeln der Einlasskontrolle: Hier gibt es die Übersicht, was mit auf das Fest-Gelände darf und was nicht.

22. Juli, 17.36 Uhr: Adam Angst startet pünktlich

Und so sieht es vor der Hauptbühne aus: Gemütlich - noch ist Platz zum Tanzen! Los geht es Karlsruhe!

Bild: ka-news.de

22. Juli, 17.23 Uhr: Alle warten auf Adam Angst...

Der Hügel Mount Klotz füllt sich:

Bild: ka-news.de

Alle warten gespannt auf den ersten großen Headliner des Abends, welcher um 17.30 Uhr startet: Adam Angst! Danach folgen Querbeat und Alligatoah.

Bild: ka-news.de

22. Juli, 15.03 Uhr: Gebt eure Becher nicht zurück!

Bild: Paul Needham

Denn schon 5 Becher retten 1 Menschleben in der Ukraine! Auch in diesem Jahr werden auf dem Fest Spenden für die Ukraine gesammelt: Die zwei Euro Pfand gehen direkt an ein Hilfsprojekt in der Ukraine! Schon für 10 Euro kann dort ein Mensch aus gefährlichen Kriegsgebieten evakuiert werden - das sind 5 Becher! Im vergangenen Jahr wurden auf diese Weise über 21.000 Euro gesammelt.

Dazu in die Becher in folgende Tonnen werfen:

Bild: Corina Bohner

Karlsruhe Das Fest 2023: Wie viel kosten Bier, Wein und Co(cktails)? Das könnte Sie auch interessieren

22. Juli, 14.04 Uhr: Kuriose Outfits bei "Deadbeat" an der Feldbühne

Interessante Outfits gab es am Samstagmittag vor der Feldbühne bei "Deadbeat".

Bild: Paolo Costanzo

Dem Publikum scheint es zu gefallen:

Bild: Paolo Costanzo

22. Juli, 13.30 Uhr: Freie Platzwahl auf dem Hügel

Fans der Band "Keine Revolte" können sich zum Auftakt des Fest-Samstags noch einen Hügel-Platz mit bestem Blick aussuchen. So sieht es um 13.30 Uhr aus.

Der ausverkaufte Fest-Samstag läuft langsam an.

Zeitgleich eröffneten die Rocker von "Fancity" die Feldbühne.

22. Juli, 13.25 Uhr: Der Freitag im Bilder-Rückblick

Was war das für ein Lineup am ausverkauften Fest-Freitag: Wir haben die Bilder von Hauptbühnen-Headliner Casper, Lari Luke, Leoniden und Mola - und noch viele mehr. Hier nochmal alle Bilder zum Nacherleben!

22. Juli, 12.52 Uhr: Der dritte Fest-Tag startet!

Weiter geht es am dritten Festtag! Seit 12 Uhr sind die Tore offen. Um 13 Uhr startet "Keine Revolte" auf der Hauptbühne. Wo ist heute was?

Die 35.000 Tickets für die Hauptbühne sind ausverkauft. Kommt man noch an ein Ticket? Wie es unsere Mitarbeiterin Sophia Wagner geschafft hat, lest ihr hier!

22. Juli, 11.35 Uhr: Glückliche Gesichter wohin man blickt - die Bilder vom Publikum

Am Freitag gab es nicht nur gute Headliner auf allen Bühnen. Glückliche Gesichter wohin man blickt, findet man auf dem gesamten Gelände. Hier sind unser Publikums-Bilder!

22. Juli, 10.11 Uhr: Plakate vermüllen Fest-Umfeld

Was soll das denn, mag sich der ein oder andere Fest-Besucher auf seinem Hin- oder Rückweg gedacht haben: Rund um das Fest-Gelände liegen zahlreiche großformatige Plakate auf dem Boden und vermüllen Grünflächen und Straßen. Die Veranstalter sind verärgert.

22. Juli, 9.45 Uhr: Das sagt der Wetterfrosch für Samstag voraus

Regencape oder Sonnenhut - wie sollten sich Fest-Besucher für diesen Samstag wappnen? Hier geht's zur aktuellen Wetter-Prognose.

21. Juli, 23.45 Uhr: Glühwürmchen auf dem Mount Klotz

Und die Menge tobt nicht nur - sondern folgt bereitwillig jeder Anweisung der Musikerin. "Habt ihr was zum Leuchten dabei?" - die Antwort des Hügels:

Bild: Corina Bohner

Eine strahlende Larissa Riess darauf: "So schöne viele Glühwürmchen! Können die Glühwürmchen auch springen?" Ja - konnten sie!

21. Juli, 23.01 Uhr: Lari Luke macht das Closing!

LARI LUKE beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2023. | Bild: Tim Carmele

Zum krönenden Abschluss am Freitag legt DJane Lari Luke, mit bürgerlichem Namen Larissa Riess, auf. Und die Menge tobt. Ihre Angst, die Menge könnte ihr beim Closing-Act weglaufen - so äußerte sich die Entertainerin in ihrer Instagram-Story - stellt sich als unbegründet heraus: Der Mount Klotz bleibt gefüllt und auch der Bühnenbereich vor dem ersten Wellenbrecher ist voll. Alle Bilder vom Auftritt gibt es hier!

Bild: Corina Bohner

21. Juli, 22.18 Uhr: An der DJ-Bühne steppt der Bär

An der DJ-Bühne herrscht am Freitagabend ausgelassene Stimmung. Lichtinstallationen und eine überdimensionale Diskokugel sorgen für außergewöhnliche Disko-Outdoor-Stimmung. Alle Bilder von der DJ-Bühne gibt es hier.

Bild: Corina Bohner

Und auch der nächtliche Blick über den See kann sich sehen lassen.

Bild: Corina Bohner

21. Juli, 21.30 Uhr: Fest-Macher ziehen Fazit zum Freitag - "die Zuschauer sind friedlich"

Publikum beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2023. | Bild: Tim Carmele

Das Fazit von Martin Wacker lautet ähnlich wie am Tag zuvor: "Die Menschen waren früh auf dem Gelände - diszipliniert und mit guter Laune und friedlich." Man rechnet am frühen Abend vor dem Casper-Auftritt damit, dass die Hütte voll wird: Der Freitag ist mit 35.000 Tickets ausverkauft.

Casper beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2023. | Bild: Tim Carmele

Die Kulturbühne war bereits vor dem Headliner der Hauptbühne groß eröffnet worden: "Blond" mit Gunzi Heil und Annette Postel füllten am frühen Abend den Bereich an der Kulturbühne. 25.000 Besucher waren vor Ort. "Wir haben es gestern schon angedeutet und heute können wir sagen: wir hatten einen extrem guten Auftakt", so Wacker - der Fest-Chef ist zufrieden. Zu den Bildern von Annette Postel und Gunzi Heil, Tobias Gnacke und dem Chaostheater Oropax.

Karlsruhe Das Fest 2023: Gunzi Heil, Annette Postel und weiter sorgten für viele Lacher - alle Bilder von der Kulturbühne Das könnte Sie auch interessieren

Auch vonseiten der Polizei heißt es: Am Freitag, gegen 21 Uhr, ist die Veranstaltung bislang friedlich. Die Parkplätze rund um das Gelände waren "absolut ausgelastet", aber der Verkehr zum Gelände war für jeden möglich. Die Polizei spricht von einem "guten Zusammenwirken alle Beteiligten".

Zu Erste Hilfe-Einsätzen äußert sich das Deutsche Rote Kreuz zufrieden: die Einsatzzahlen sind am Freitag im niedrigen zweistelligen Bereich - bei den Einsätzen handelte es sich um Dinge im Bagatellbereich wie Insektenstiche.

21. Juli, 21.15 Uhr: Casper bringt Deutschrap auf die Bühne

Auf den deutsch-amerikanischen Rapper Casper dürften sich die meisten Freitag-Fest-Gänger am meisten gefreut haben. Denn der 40-Jährige bringt die Masse dazu, ordentlich mitzufeiern! Die Menge tobt ab Song 1 - und so muss der Rapper auch nicht lange bitten: "Ich will euch springen sehen" wird vom Publikum auf dem Mount Klotz bereitwillig umgesetzt.

Bild: Corina Bohner

Alle Bilder zu Caspers Auftritt bei Das Fest. Casper spielt ganz klar in der Champions League des anspruchsvollen Deutsch-Rap, findet ka-news.de-Kulturredakteur Toby Frei in seinem Konzertbericht.

21. Juli, 21 Uhr: Die Feldbühne - Pflichtprogramm für alle Rocker

Dort heizten die Bands Axit, Coltaine, Coilguns, Psychonaut und Messa allen Metal und Hardrock-Fans ordentlich ein. Die Bilder gibt's hier.

21. Juli, 20.24 Uhr: Lange Schlangen vor den Toiletten

Wer aktuell auf Das Fest das "stille Örtchen" an der Hauptbühne aufsuchen muss, sollte sich auf längere Wartezeiten einstellen. Liebe Besucher, es gibt 150 Stück auf dem Gelände - weicht auf andere WCs aus. Insbesondere an der Hauptbühne strömten die Besucher vor allem nach rechts - links von der Hauptbühne entlang des Zauns gibt es noch zahlreiche weitere Toiletten.

Toiletten-Schlange auf Das Fest | Bild: Corina Bohner

21. Juli, 19.13 Uhr: Leoniden geben ihr Debüt auf Das Fest!

Rockig geht es auf der Hauptbühne mit dem zweiten Act des Freitags weiter: den Leoniden! Alle Bilder zur Show am Freitagabend.

21. Juli, 17.35 Uhr: Mola ist erster Mainact auf der Hauptbühne

Am zweiten Festivaltag startete um 17.30 Uhr die Sängerin Mola mit ihrem Bühnenprogramm auf Das Fest. Alle Bilder zu ihrem Auftritt.

Mola beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2023. | Bild: Tim Carmele

21. Juli, 17 Uhr: Seid ihr auf Das Fest mal Boot gefahren?

Einmal über den See in der Günther-Klotz-Anlage paddeln? Das ist beim "Bootshäusle" möglich. Anders als bei der Gondoletta müsst Ihr aber selbst das Boot steuern! Wie viel eine Bootstour kostet und ob Bootshäusle-Chef Mussie Woldemariam auch ein Das Fest-Fan ist? In unserem Artikel findet Ihr die Antworten.

21. Juli, 16.12 Uhr: Wie viel kostet ein Bier auf Das Fest?

Bier, Wein, Cocktails und alkoholfreie Getränke. Wer vor dem Besuch auf Das Fest ein bisschen einkalkulieren möchte, wie viel Geld man braucht, sollte einen Blick in unsere Preisübersicht werfen.

21. Juli, 15 Uhr: Die Suche nach einem "stillen Örtchen"

Bei den sommerlichen Temperaturen und der vielen Lauferei über die Klotze - muss natürlich viel getrunken werden. Wer allerdings wieder Platz für das ein oder andere Bier schaffen will, kommt um langes Anstehen vor den Sanitär-Containern nicht umhin. Bei den Dixi-Klos habe man mehr Glück, sagen die Veranstalter.

21. Juli, 14 Uhr: Ob man noch irgendwo eine Fest-Karte für den ausverkauften Samstag bekommt?

Unsere Mitarbeiterin Sophia Wagner juckt es in den Fingern - sie will am Samstag vor die Hauptbühne: Kann sie noch eines von 35.000 Tickets ergattern? Ob die Ticket-Jagd ein Happy End erhält, lest ihr hier.

21. Juli, 13.12 Uhr: Was geht fernab der Hauptbühne?

Der kostenlose Bereich auf Das Fest nimmt die größte Fläche der Günther-Klotz-Anlage ein. Was Ihr da erleben, anschauen und anhören könnt, erfahrt Ihr in unseren Tipps-Artikel zum Gratis-Bereich.

21. Juli, 10 Uhr: Keine besonderen Vorkommnisse am Donnerstag - Polizei ist zufrieden

Aus polizeilicher Sicht war der Donnerstag ein Erfolg. "Es gab keine Störungen und keine besonderen Einsatzlagen", berichtet Dennis Krull, Sprecher der Polizei Karlsruhe in einem Telefonat mit ka-news.de. "So kann es weiter gehen", fügt er an.

20. Juli, 23.35 Uhr: Unser Fest-Fazit zum Eröffnungstag

Der erste Festivaltag auf Das Fest ist vorüber. "This was amazing" und "Karlsruhe ist eine geile Stadt" gab es als Komplimente von der Hauptbühne: Mehr Stimmung findet ihr in unserem Bericht zum Donnerstag.

20. Juli, 22 Uhr: Gute Stimmung auch an der Feldbühne!

Impressionen von der Feldbühne am Donnerstag, 20. Juli. | Bild: Paolo Costanzo

Auf der Feldbühne war Rock angesagt: Gondhi, Delta Sleep, Whitepaper und JxP für musikalische Unterhaltung und Feierlaune. Hier sind alle Bilder!

20. Juli, 21.33 Uhr: Die Sonne geht unter - es wird romantisch

Da ist sie wieder - die Mount Klotz Magie!

Bild: Jens Gottron

20. Juli, 21.15 Uhr: Auf ihn haben alle gewartet: Top-Act Rea Garvey bringt Mount Klotz zum Tanzen

Impressionen von Rea Garvey auf Das Fest 2023 auf der Hauptbühne. | Bild: Hajo Of

Der Headliner auf den am Donnerstag alle gewartet haben. Rea Garvey. Kaum ein Fan verlässt seinen Platz, um den Top-Act nicht zu verpassen. Und er enttäuscht nicht: Der Hügel, singt, johlt und tanzt zu seinen Liedern. Hier alle Bilder.

Wer mehr von ihm lesen will: ka-news.de hat den Musiker vorab interviewt - was dem Künstler wichtig ist und was er mit Karlsruhe verbindet, lest ihr hier.

20. Juli, 19.10 Uhr: Freya Ridings sorgt für Schmusestimmung

Impressionen von Frey Ridings auf Das Fest 2023 am Donnerstag auf der Hauptbühne. | Bild: Hajo Of

Freya Ridings war am Donnerstag der zweite Hauptact auf dem Fest 2023. Ihre Songs sorgen für viele Gänsehaut-Momente auf dem Mount Klotz und bringen vor allem Paare in Schmuse-Stimmung. Hier gibt es alle Bilder!

Impressionen von Frey Ridings auf Das Fest 2023 am Donnerstag auf der Hauptbühne. | Bild: Hajo Of

20. Juli, 17.40 Uhr: Zum Eröffnungsact Alyona Alyona füllt sich der Mount Klotz

Es ist heiß - doch so langsam kommt Leben in Karlsruhes bekanntesten Musikberg, den Mount Klotz.

Bild: Verena Müller-Witt

Vor der Hauptbühne sieht es so aus:

Bild: Verena Müller-Witt

"Es passiert aktuell so viel Schlimmes, da wussten wir gar nicht, ob wir das machen sollen", sagt Fest-Chef Martin Wacker in seiner Begrüßung. Der Auftritt der beiden Rapperinnen ist ein Statement: Sie stammen aus der Ukraine! Ukrainischer Rap - uns und dem Publikum gefällt's!

Hier gibt es alle Bilder!

20. Juli, 16.30 Uhr: Die Tore sind offen - der erste Blick auf das Gelände!

Der Einlass beginnt pünktlich - nach einer kurzen Kommunikationspanne der Ordner, können alle Besucher in der Schlange zügig auf das Gelände. Übrigens: Essen, Trinken, Deos.... darf alles nicht mit. Um zu verhindern, Dinge unnötig wegwerfen zu müssen, haben wir nochmal aufgelistet, was ihr bei der Einlasskontrolle beachten solltet.

Bild: Verena Müller-Witt

20. Juli, 16.20 Uhr: Erste Schlangen vor dem Haupteingang

Es warten bereits die ersten Besucher darauf, dass die Tore am Haupteingang an der Europahalle öffnen.

Bild: Verena Müller-Witt

20. Juli, 10.30 Uhr: Tipps aus der Redaktion - schaut euch diese Künstler an!

Es gibt vier Bühnen auf dem Fest: Drei sind ohne Ticket zu erreichen, darunter auch die DJ-Bühne. Auf dieser feiern gleich zwei Karlsruher DJs ihr Debut! Hier geht's zur Empfehlung aus der ka-news.de-Redaktion.

Der ausgesprochen sympathische, aufgeweckte und juvenile Künstler Gondhi (Donnerstag, 18 Uhr auf der Feldbühne) ist musikalisch gesehen ein charismatischer Revoluzzer, seine künstlerisch reife Band folgt ihm live auf dem Fuße: Hier geht's zur Empfehlung aus der ka-news.de-Redaktion.

20. Juli, 9 Uhr: Welche Tickets gibt es noch?

Freitag und Samstag sind bereits ausverkauft. Tickets für den kostenpflichtigen Hauptbühnenbereich gibt es noch Donnerstag und Sonntag - ob man Tickets vor Ort erhält und wie ihr wisst, ob das Ticket legal ist, erfahrt ihr hier.

18. Juli: Letzte Pressekonferenz - das ist neu!

Wir haben mit Fest-Chef Martin Wacker über die sichtbarsten Neuerungen gesprochen: mehr Schatten, mehr Wasser - und gleichbleibende Preise bei Bier und Softdrinks.

17. Juli: Wie wird das Wetter?

Wie komme ich zum Fest? Am besten zu Fuß oder mit der Bahn: Die Sonderlinie E fährt regelmäßig zwischen Innenstadt und Festivalgelände. Wie genau das funktioniert haben wir in unserem An- und Abreise Artikel erläutert.

Wie wird das Wetter? Wir haben den Karlsruher Wetter-Experten Bernhard Mühr gefragt, ob die Fest-Besucher mehr Sonnencreme oder einen Regenschirm brauchen: Es wird warm, gibt aber keine Hitzeschlacht - und hoffentlich kein Gewitter! Die ausführliche Wetter-Prognose für das Fest-Wochenende gibt es hier.

14. Juli: In einer Woche geht's los - das sind die Bühnen

Vier Tage lang gibt es im Südwesten von Karlsruhe Musik, Getränke und gute Laune: Das Fest 2023 in Karlsruhe bietet auf vier Bühnen unterhaltsames Programm für die ganze Familie. Für die Hauptbühne werden Tickets benötigt - drei weitere Bühnen sind ohne Ticket zu erreichen.

Geländeplan zum Download: Toiletten, Merchandise, Essen und Getränke. Damit ihr euch besser zurechtfindet, gibt es hier den Geländeplan.