21. Juli: Fazit zum 2. Tag auf Das Fest

Das Fazit von Martin Wacker läutet ähnlich wie am Tag zuvor: "Die Menschen waren früh auf dem Gelände - diszipliniert und mit guter Laune und friedlich." Man rechnet am frühen Abend vor dem Casper-Auftritt damit, dass die Hütte voll wird: Der Freitag ist mit 35.000 Tickets ausverkauft.

Casper beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2023. | Bild: Tim Carmele

Die Kulturbühne war bereits vor dem Headliner der Hauptbühne groß eröffnet worden: "blond" mit Gunzi Heil und Annette Postel füllten am frühen Abend den Bereich an der Kulturbühne. 20.000 Besucher waren vor Ort. "Wir haben es gestern schon angedeutet und heute können wir sagen: wir hatten einen extrem guten Auftakt", der Fest-Chef ist zufrieden. Zu den Bildern von Anette Postel und Gunzi Heil, Tobias Gnacke und dem Chaostheater Oropax.

Auch vonseiten der Polizei heißt es: Am Freitag, gegen 21 Uhr, ist die Veranstaltung bislang friedlich. Die Parkplätze rund um das Gelände waren "absolut ausgelastet", aber der Verkehr zum Gelände war für jeden möglich. Die Polizei spricht von einem "guten Zusammenwirken alle Beteiligten".

Auch das Deutsche Rote Kreuz ist zufrieden: die Einsatzzahlen sind am Freitag im niedrigen zweistelligen Bereich - bei den Einsätzen handelte es sich um Dinge im Bagatellbereich wie Insektenstiche.

21. Juli: Wechsel im Musikgrenre: Casper bringt Deutschrap auf die Bühne

Auf den deutsch-amerikanischen Rapper Casper dürften sich die meisten Freitag-Fest-Gänger am meisten gefreut haben. Denn der 40-Jährige bringt die Masse dazu, ordentlich mitzufeiern! Alle Bilder zu Caspers Auftritt bei Das Fest. Casper spielt ganz klar in der Champions League des anspruchsvollen Deutsch-Rap, findet ka-news.de-Kulturredakteur Toby Frei in seinem Konzertbericht.



21. Juli: Die Feldbühne - Pflichtprogramm für alle Rocker

Dort heizten die Bands Axit, Coltaine, Coilguns, Psychonaut und Messa allen Metal und Hardrock-Fans ordentlich ein. Die Bilder gibt's hier.

21. Juli: Lange Schlangen vor den Toiletten

Wer aktuell auf Das Fest das "stille Örtchen" aufsuchen muss, sollte sich auf längere Wartezeiten einstellen. 150 Stück gibt es auf dem Gelände.

Toiletten-Schlange auf Das Fest | Bild: Corina Bohner

21. Juli: Leoniden geben ihr Debüt auf Das Fest!

Rockig geht es auf der Hauptbühne mit dem zweiten Act des Freitags weiter: den Leoniden! Alle Bilder zur Show am Freitagabend.

21. Juli: Mola ist erster Mainact auf der Hauptbühne

Am zweiten Festivaltag startete um 17.30 Uhr die Sängerin Mola mit ihrem Bühnenprogramm auf Das Fest. Alle Bilder zu ihrem Auftritt.

Mola beim Auftritt auf der Hauptbühne bei DAS FEST 2023. | Bild: Tim Carmele

21. Juli: Seid ihr auf Das Fest mal Boot gefahren?

Einmal über den See in der Günther-Klotz-Anlage paddeln? Das ist beim "Bootshäusle" möglich. Anders als bei der Gondoletta müsst Ihr aber selbst das Boot steuern! Wie viel eine Bootstour kostet und ob Bootshäusle-Chef Mussie Woldemariam auch ein Das Fest-Fan ist? In unserem Artikel findet Ihr die Antworten.

21. Juli: Wie viel kostet ein Bier auf Das Fest?

Bier, Wein, Cocktails und alkoholfreie Getränke. Wer vor dem Besuch auf Das Fest ein bisschen einkalkulieren möchte, wie viel Geld man braucht, sollte einen Blick in unsere Preisübersicht werfen.

21. Juli, 15 Uhr: Die Suche nach einem "stillen Örtchen"

Bei den sommerlichen Temperaturen und der vielen Lauferei über die Klotze - muss natürlich viel getrunken werden. Wer allerdings wieder Platz für das ein oder andere Bier schaffen will, kommt um langes Anstehen vor den Sanitär-Containern nicht umhin. Bei den Dixi-Klos habe man mehr Glück, sagen die Veranstalter.

21. Juli, 14 Uhr: Ob man noch irgendwo eine Fest-Karte für den ausverkauften Samstag bekommt?

Unsere Mitarbeiterin Sophia Wagner juckt es in den Fingern - sie will am Samstag vor die Hauptbühne: Kann sie noch eines von 35.000 Tickets ergattern? Ob die Ticket-Jagd ein Happy-End erhält, lest ihr hier.

21. Juli, 13.12 Uhr: Was geht fernab der Hauptbühne?

Der kostenlose Bereich auf Das Fest nimmt die größte Fläche der Günther-Klotz-Anlage ein. Was Ihr da erleben, anschauen und anhören könnt, erfahrt Ihr in unseren Tipps-Artikel zum Gratis-Bereich.

21. Juli, 10 Uhr: Keine besonderen Vorkommnisse am Donnerstag - Polizei ist zufrieden

Aus polizeilicher Sicht war der Donnerstag ein Erfolg. "Es gab keine Störungen und keine besonderen Einsatzlagen", berichtet Dennis Krull, Sprecher der Polizei Karlsruhe in einem Telefonat mit ka-news.de. "So kann es weiter gehen", fügt er an.

20. Juli, 23.35 Uhr: Unser Fest-Fazit zum Eröffnungstag

Der erste Festivaltag auf Das Fest ist vorüber. "This was amazing" und "Karlsruhe ist eine geile Stadt" gab es als Komplimente von der Hauptbühne: Mehr Stimmung findet ihr in unserem Bericht zum Donnerstag.

Impressionen von der Feldbühne am Donnerstag, 20. Juli. | Bild: Paolo Costanzo

20. Juli, 22 Uhr: Gute Stimmung auch an der Feldbühne!

Impressionen von der Feldbühne am Donnerstag, 20. Juli. | Bild: Paolo Costanzo

Auf der Feldbühne war Rock angesagt: Gondhi, Delta Sleep, Whitepaper und JxP für musikalische Unterhaltung und Feierlaune. Hier sind alle Bilder!

20. Juli, 21.33 Uhr: Die Sonne geht unter - es wird romantisch

Da ist sie wieder - die Mount Klotz Magie!

Bild: Jens Gottron

20. Juli, 21.15 Uhr: Auf ihn haben alle gewartet: Top-Act Rea Garvey bringt Mount Klotz zum Tanzen

Impressionen von Rea Garvey auf Das Fest 2023 auf der Hauptbühne. | Bild: Hajo Of

Der Headliner auf den am Donnerstag alle gewartet haben. Rea Garvey. Kaum ein Fan verlässt seinen Platz, um den Top-Act nicht zu verpassen. Und er enttäuscht nicht: Der Hügel, singt, johlt und tanzt zu seinen Liedern. Hier alle Bilder.

Wer mehr von ihm lesen will: ka-news.de hat den Musiker vorab interviewt - was dem Künstler wichtig ist und was er mit Karlsruhe verbindet, lest ihr hier.

20. Juli, 19.10 Uhr: Freya Ridings sorgt für Schmusestimmung

Impressionen von Frey Ridings auf Das Fest 2023 am Donnerstag auf der Hauptbühne. | Bild: Hajo Of

Freya Ridings war am Donnerstag der zweite Hauptact auf dem Fest 2023. Ihre Songs sorgen für viele Gänsehaut-Momente auf dem Mount Klotz und bringen vor allem Paare in Schmuse-Stimmung. Hier gibt es alle Bilder!

Impressionen von Frey Ridings auf Das Fest 2023 am Donnerstag auf der Hauptbühne. | Bild: Hajo Of

20. Juli, 17.40 Uhr: Zum Eröffnungsact Alyona Alyona füllt sich der Mount Klotz

Es ist heiß - doch so langsam kommt Leben in Karlsruhes bekanntesten Musikberg, den Mount Klotz.

Bild: Verena Müller-Witt

Vor der Hauptbühne sieht es so aus:

Bild: Verena Müller-Witt

"Es passiert aktuell so viel Schlimmes, da wussten wir gar nicht, ob wir das machen sollen", sagt Fest-Chef Martin Wacker in seiner Begrüßung. Der Auftritt der beiden Rapperinnen ist ein Statement: Sie stammen aus der Ukraine! Ukrainischer Rap - uns und dem Publikum gefällt's!

Hier gibt es alle Bilder!

20. Juli, 16.30 Uhr: Die Tore sind offen - der erste Blick auf das Gelände!

Der Einlass beginnt pünktlich - nach einer kurzen Kommunikationspanne der Ordner, können alle Besucher in der Schlange zügig auf das Gelände. Übrigens: Essen, Trinken, Deos.... darf alles nicht mit. Um zu verhindern, Dinge unnötig wegwerfen zu müssen, haben wir nochmal aufgelistet, was ihr bei der Einlasskontrolle beachten solltet.

Bild: Verena Müller-Witt

Und so sieht es kurz nach Eröffnung an der Hauptbühne aus:

Bild: Verena Müller-Witt

An der DJ-Bühne:

Bild: Verena Müller-Witt

Und an den Seen:

Bild: Verena Müller-Witt

20. Juli, 16.20 Uhr: Erste Schlangen vor dem Haupteingang

Es warten bereits die ersten Besucher darauf, dass die Tore am Haupteingang an der Europahalle öffnen.

Bild: Verena Müller-Witt

20. Juli, 10.30 Uhr: Tipps aus der Redaktion - schaut euch diese Künstler an!

Es gibt vier Bühnen auf dem Fest: Drei sind ohne Ticket zu erreichen, darunter auch die DJ-Bühne. Auf dieser feiern gleich zwei Karlsruher DJs ihr Debut! Hier geht's zur Empfehlung aus der ka-news.de-Redaktion.

Bild: ps

Der ausgesprochen sympathische, aufgeweckte und juvenile Künstler Gondhi (Donnerstag, 18 Uhr auf der Feldbühne) ist musikalisch gesehen ein charismatischer Revoluzzer, seine künstlerisch reife Band folgt ihm live auf dem Fuße: Hier geht's zur Empfehlung aus der ka-news.de-Redaktion.

20. Juli, 9 Uhr: Welche Tickets gibt es noch?

Freitag und Samstag sind bereits ausverkauft. Tickets für den kostenpflichtigen Hauptbühnenbereich gibt es noch Donnerstag und Sonntag - ob man Tickets vor Ort erhält und wie ihr wisst, ob das Ticket legal ist, erfahrt ihr hier.

18. Juli: Letzte Pressekonferenz - das ist neu!

Wir haben mit Fest-Chef Martin Wacker über die sichtbarsten Neuerungen gesprochen: mehr Schatten, mehr Wasser - und gleichbleibende Preise bei Bier und Softdrinks.

17. Juli: Wie wird das Wetter?

Wie komme ich zum Fest? Am besten zu Fuß oder mit der Bahn: Die Sonderlinie E fährt regelmäßig zwischen Innenstadt und Festivalgelände. Wie genau das funktioniert haben wir in unserem An- und Abreise Artikel erläutert.

Wie wird das Wetter? Wir haben den Karlsruher Wetter-Experten Bernhard Mühr gefragt, ob die Fest-Besucher mehr Sonnencreme oder einen Regenschirm brauchen: Es wird warm, gibt aber keine Hitzeschlacht - und hoffentlich kein Gewitter! Die ausführliche Wetter-Prognose für das Fest-Wochenende gibt es hier.

14. Juli: In einer Woche geht's los - das sind die Bühnen

Vier Tage lang gibt es im Südwesten von Karlsruhe Musik, Getränke und gute Laune: Das Fest 2023 in Karlsruhe bietet auf vier Bühnen unterhaltsames Programm für die ganze Familie. Für die Hauptbühne werden Tickets benötigt - drei weitere Bühnen sind ohne Ticket zu erreichen.

Geländeplan zum Download: Toiletten, Merchandise, Essen und Getränke. Damit ihr euch besser zurechtfindet, gibt es hier den Geländeplan.