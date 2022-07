Karlsruhe vor 1 Stunde

Linie S5: Nächtliche Zugausfälle im Bereich Wörth

Auf dem Streckenabschnitt zwischen Wörth und Wörth Badepark finden in den Nächten von Sonntag, 10. Juli, bis Freitag, 15. Juli, Arbeiten an der Leit-und Sicherungstechnikstatt. Deshalb entfallen in diesem Zeitraum jeweils zwischen 20.30 Uhr und 4 Uhr die AVG-Stadtbahnen der Linie S5 in diesem Abschnitt. Darüber informiert die Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) in einer Pressemitteilung.