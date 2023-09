Karlsruhe vor 1 Stunde

Light-Show auf dem "Karls-Brauereifestival": Alle Bilder vom Samstag

Auf dem Moninger-Brauereigelände in Karlsruhe-Grünwinkel steigt an diesem Wochenende erstmals das "Karls-Brauereifestival". Das Highlight am Samstag, 23. September: Die Lichtilluminationen von Projektionskünstler Joans Denzel. Die schönsten Bilder gibt's hier.