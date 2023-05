Karlsruhe vor 1 Stunde

Bahnausfälle in Karlsruhe: Reinigungsfahrzeug bleibt am Hauptbahnhof liegen

Am Mittwochmittag, 3. Mai, kommt es zu Bahnausfällen und Verspätungen in Karlsruhe. Ursache ist ein liegengebliebenes Reinigungsfahrzeug in der Nähe des Hauptbahnhofs.