Freitagmorgen, 9.15 Uhr: Demonstranten des Aktionbündnis "Letzte Generation" trifft sich am Adenauerring, Ecke Engesserstraße vor dem Bibliotheksgebäude Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Diese Kreuzung ist in der Nähe des großen Verkehrsknotenpunktes Durlacher Tor und die Zufahrt auf das KIT-Gelände. Um 10 Uhr sind zirka sieben Personen in orangenen Warnwesten auf der Straße festgeklebt.

Bild: Thomas Riedel

Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich das neu gebaute Informatikgebäude. Davor die Bushaltestelle "Campus Süd" für das KIT-Shuttle. Die Aktion der Umweltaktivisten findet diesmal direkt im universitären Umfeld statt. Sie hoffen auf Unterstützung aus der Studentenschaft.

Bild: Thomas Riedel

"Wir fordern die Studenten auf, sich unserem zivilen Widerstand anzuschließen - was ist gute Bildung wert auf einem Planten ohne Wasser und Essen?", so die Aktivisten in einer Info an die Presse.

"Ausstieg aus fossilen Brennstoffen!"

Man will "den fossilen Alltag auf den Straßen von Karlsruhe unterbrechen" - und damit auf die Forderung aufmerksam machen: Die Bundesregierung soll bis 2030 aus den fossilen Brennstoffen aussteigen!

Bild: Thomas Riedel

"Wir fordern die Wissenschaft an den Universitäten auf, Ihrer Verantwortung gerecht zu werden", so die Letzte Generation in Ihrer Ankündigung an die Presse. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, klebten sich die Demonstranten auf der Straße fest.

Bild: Thomas Riedel

Polizei leitet Verkehr um

Um Konfrontationen zwischen Autofahrern und Demonstranten zu vermeiden, leitet die Polizei den Verkehr am Freitagmorgen um. Autofahrer aus nordend kommend, werden über den Fasanengarten geschickt.

Bild: Thomas Riedel

Die Autofahrer aus südlicher Richtung, welche in die Protestaktion gerieten, wurden über die Gegenspur zum Durlacher Tor ausgeleitet.

Autofahrer reagiert aggressiv

Durch diese vorübergehende Sperrung des Straßenabschnittes gestaltet sich die Lage vor Ort gegen 10 Uhr nach Start der Protestaktion weitestgehend entspannt.

Bild: Thomas Riedel

Lediglich ein Autofahrer reagierte auffällig aggressiv und fuhr einen Demonstranten an. Dieser wurde einige Zentimeter mitgeschleift. Ein Polizist schaltete sich sofort ein und deeskalierte die Situation.

Bild: Thomas Riedel

