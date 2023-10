An der Straße am Forum 1 in Karlsruhe fordern die Protestler einen Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen bis 2030. "Wir richten uns mit unserem Protest an die Bundesregierung und fordern einen Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen bis 2030", ruft einer der Aktivisten. Auch die Studierendenschaft wird von den Aktivsten aufgefordert sich am Protest zu beteiligen: "Schließt euch an! Wert Euch! Die Wissenschaft ist es Euch schuldig."

Bild: Thomas Riedel

Auch Malte, 20 Jahre ist bei der Aktion der Letzten Generation vor Ort und begründet seine Beteiligung gegenüber ka-news.de wie folgt: "Unsere Message ist ganz klar, dass die Universitäten und auch die Studierenden eine Verantwortung haben und eben gerade jetzt auch zu protestieren, solange wir die Zeit noch haben. Wir sehen einfach, dass die Bildung, die wir haben und die wir bekommen auf einem Planeten auf dem wir uns sorgen müssen, was wir zu essen bekommen, was wir zu trinken bekommen schlussendlich nichts mehr wert ist."