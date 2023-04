Wie das Umweltministeriums Baden-Württemberg in einer Pressenotiz berichtet, wurden am Donnerstag, 06. April die letzten Brennstäbe des Kernkraftwerks Philippsburg in das dortige Brennelemente-Zwischenlager gebracht. Der größte Teil der Radioaktivität aus der Betriebszeit der Blöcke 1 und 2 sei damit abgebaut. Seit März 2022 seien die noch im Lagerbecken von Block 2 befindlichen Brennelemente und Brennstäbe in 40 Castoren verpackt und in das am Standort befindliche staatliche Zwischenlager der BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung mbH transportiert und eingelagert worden.

Das Kernkraftwerk Philippsburg (Archivbild). | Bild: Carmele/TMC-Fotografie

Der gesamte Prozess der Beladung der Behälter, die Transporte und die Einlagerung werde vom Umweltministerium Baden-Württemberg und seinen Gutachtern engmaschig überwacht. Umweltministerin Thekla Walker betonte, dass damit ein weiteres wichtiges Etappenziel im Rückbau des Kernkraftwerks Philippsburg erreicht wurde, was auch ein wertvoller Zugewinn an Sicherheit sei. Der Rückbau von zentralen Teilen des Blockes 2 könne nun ebenfalls beginnen, da für beide Blöcke bereits alle erforderlichen Genehmigungen eingeholt wurden.