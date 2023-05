"Sie sind die Besten der Besten!" verkündet RTL zwar vollmundig, doch wohl nicht ganz zu unrecht. Neun Profitanzpaare - die meisten der Damen und Herren haben wir erst vor Kurzem beim regulären "Let's Dance" 2023 gesehen - wirbeln nach dem Finale nun in der großen Profi-Challenge der Tanzshow über das Parkett. Die Paarungen wurden dieses Jahr erstmals ausgelost

Das bewährte Team aus Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González beurteilt die Auftritte der professionellen Tänzerinnen und Tänzer aus professioneller Sicht, doch ausschließlich das Publikum an den Bildschirmen entscheidet per Voting, wer 2023 "Die große Profi-Challenge" gewinnt und den begehrten "Let's Dance"-Pokal mit nach Hause nehmen darf.

Sendetermin der "Let's Dance - Profi-Challenge" 2023

RTL hat die Übertragung von "Let's Dance - Profi-Challenge" für Freitag, 26. Mai 2023, angekündigt. Start ist selbstverständlich zur besten Sendezeit: Primetime, 20.15 Uhr.

"Let's Dance - Profi-Challenge" 2023: Die Profis

RTL hat diese Profi-Zweierpaarungen für die Challenge angekündigt. Man sieht: Es tanzen keineswegs nur Männer mit Frauen.

Christina Luft und Isabel Edvardsson

Vadim Garbuzov und Andrzej Cibis

Malika Dzumaev und Zsolt Sándor Cseke

Patricija Ionel und Christian Polanc

Kathrin Menzinger und Valentin Lusin

Marta Arndt und Artur Balandin

Anna Salita und Evgeny Vinokurov

Mariia Maksina und Massimo Sinató

Ekaterina Leonova und Alexandru Ionel

Welche Tänze sind bei "Let's Dance - Profi-Challenge" zu sehen?

Diese Tänze werden die Profi-Paare bei ihrer Challenge aufs Parkett bringen:

Christina Luft und Isabel Edvardsson:



Tango, Contemporary, Rumba: Motto "Letzter Tanz"; Deniére Danse; Indila

Vadim Garbuzov und Andrzej Cibis:



Slowfox, Cha Cha Cha, Paso Tango Fusion: Motto "Preis der Macht"; Red Right Hand, Gangsta's, Paradise, Higher; Nick Cave, 2wei, The Score

Malika Dzumaev und Zsolt Sándor Cseke:



Paso Doble, Samba: Motto "Das Schicksal"; Ucce, Bamboleo; Taalbi Brothers, Gypsie Kings

Patricija Ionel und Christian Polanc:



Contemporary & Ballroom Styles: Motto "Eclipse"; Crazy On You; Hidden Citizens

Kathrin Menzinger und Valentin Lusin:



Slowfox, Tango, Quickstep, Tap Dance, Jazz: Motto "Swing Time!"; The Old Fashioned Way, The Girl Hunt Ballett, I Got Rhythm; David Campbell, Fred Astair, Ruthie Henshall

Marta Arndt und Artur Balandin:



Rumba, Jive, Paso Doble, Freestyle: Motto "Elvis MeetsMarilyn"; Shard, I wanna be loved by you, Hound Dog; Nick Cave, Marilyn Monroe, Austin Butler

Anna Salita und Evgeny Vinokurov:



Cha Cha Cha, Rumba: Moto "Be Different!"; Lividi Sui Goimti, I wanna be your slave, Torna a Casa, Beggin; Maneskin

Mariia Maksina und Massimo Sinató:



Paso Doble, Salsa, Flamenco, Samba, Freestyle: Motto "El Juego del Fuego!"; Ameksa (District 78 Remix); Taalbi Brothers







Ekaterina Leonova und Alexandru Ionel:



Tango, Paso Doble, Slowfox, Rumba, Contemporary: Motto "Vertrau mir"; In the end, Tommee Profitt

Übertragung von "Let's Dance - Profi-Challenge" 2023 im TV und Stream

Die Übertragung von "Let's Dance - Profi-Challenge" liegt selbstverständlich in den bewährten Händen von RTL. Wer es gern konventionell angehen möchte, ist im linearen TV-Programm des Senders wunderbar aufgehoben. Dort kann man die Tanzshow zur angegebenen Sendezeit problemlos verfolgen.

Wenn Sie zum festen Sendeterminen gern etwas anderes tun möchten, dürfen wir Sie an den sendereigenen StreamingdienstRTL+ verweisen. Der ist allerdings nur für Wiederholungen kostenfrei. Live-Sendungen erfordern ein Abonnement. Das gibt es ab 6,99 Euro pro Monat, man kann nach einer Frist von 30 Tagen flexibel kündigen (Stand: 25. Mai 2023). Aktuelle und weitergehende Infos zu den Konditionen finden Sie auf der Website des Anbieters.

Die reguläre Staffel von "Let´s Dance" 2023 hat übrigens Anna Ermakova gewonnen. Sie setzte sich im Finale gegen Philipp Boy und Julai Beautx durch.