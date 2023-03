Seit zwei Jahren macht das Tänzer-Paar Erich Klann und Oana Nechiti den Podcast "Tanz oder gar nicht". Die beiden Profi-Tänzer waren selbst jahrelang Teil der RTL-Show Let's Dance, bevor Nechiti die Sendung 2018 verließ und Klann ihr 2020 folgte. Genügend Erfahrung bringen die beiden also mit, um die Leistung ihrer Ex-Kollegen und ihrer Tanzpartner in der aktuellen 16. Staffel zu beurteilen. Ihre Äußerungen sorgten in dieser Zeit regelmäßig für Zündstoff.

Wie Nechiti und Klann in der jüngsten Podcast-Folge mitteilten, werden sie "Tanz oder gar nicht" in Zukunft nicht weiterführen. Grund seien unter anderem die Geburt ihres zweiten Kindes sowie der Ausbau ihrer eigenen Tanzschule. Allerdings lässt es sich das Pärchen in der letzten Folge ihres Podcasts nicht nehmen, noch einmal etwas gegen die Sendung und auch ihre Profitänzer-Kollegen zu sticheln.

Let's Dance: Podcast-Kritik von Erich Klann und Oana Nechiti

Nach einem kurzen Rundumschlag gegen die jüngst ausgestrahlte Sendung, kommt Erich Klann zur Sache und wendet sich an seine Ex-Kollegen: "Was ich zum Schluss sagen möchte: Leute, verändert euch nicht für Geld und für Macht und spielt immer Low-Key. Macht das nicht. Ich kenne euch alle. Lasst euch doch nicht so krass verbiegen. Ihr vergesst alle eure eigenen Stärken und Charaktere."

Im Gespräch mit anderen, die Let's Dance verfolgen, bekomme er immer widergespiegelt, dass die Tänzer alle das gleiche täten und sagten. "Bis auf Massimo sind für mich alle gleich. Keiner hat irgendeine Meinung oder einen festen Standpunkt." Es könne sein, dass er jetzt bei dem einen oder anderen Tänzer einen wunden Punkt treffe, aber das sei ihm egal. "Warum lasst ihr euch so in eine Form pressen?", fragt Klann.

Die "Gleichmacherei" sei einer der Gründe gewesen, warum er die Show letztendlich verlassen habe. "Ich hab mich nicht mehr wohlgefühlt." Auch in seinen Ideen und seiner Kreativität habe er sich in seiner Zeit bei Let's Dance eingeschränkt und ausgebremst gefühlt. In der US-Version der Sendung sei dies anders - dort würden die Ideen der Tänzer berücksichtigt. "Da hast du eine Idee, und die machen etwas noch Größeres daraus."

"Tanz oder gar nicht"-Podcast kritisiert Tanz-Kollegen: So reagiert Christian Polanc

Ob Klann mit seinen Äußerungen beim Gros der Ex-Kollegen wirklich einen wunden Punkt getroffen hat, ist nicht bekannt. Einer hat auf Instagram aber bereits reagiert. Christian Polanc, der in der aktuellen Staffel mit Sharon Battisteüber die Tanzfläche fegt, wurde live auf Instagram von einem Fan zur letzten Podcast-Folge von "Tanz oder gar nicht" befragt und was er zur Kritik durch seine früheren Kollegen sage.

Die Reaktion von Polancüberraschte: "Ist mir egal, ich höre den Podcast nicht", stellte er kurz und knapp fest und ging direkt zur nächsten Fan-Frage über, wie tvmovie.de berichtet.

