Juror Joachim Llambi hatte es kurz nach der Verkündung der Tanzpaare der 16. Staffel von "Let's Dance" am Ende der "Kennenlern-Show" am vergangenen Freitag vorausgesehen: "Die ersten 1-2 Trainingswochen sind die härtesten". Der Welpenschutz war damit für die größtenteils völlig tanzunerfahrenen 14 Promi-Kandidatinnen und Kandidaten Geschichte. Die erste Trainingswoche unter der Regie der Profi-Tänzerinnen und Tänzer von "Let's Dance" hat nun aber offenbar auch den einen oder anderen bereits insgeheim zum Favoriten erklärten Promi völlig kalt erwischt.

Wir schauen hinter die Kulissen der ersten Proben und berichten, warum es bei Topfavoritin Anna Ernakova und Akrobatik-Champion Phlipp Boy noch nicht rund lief und Tanzprofi Christian Polanc auch bei "Bachelorette"Sharon Battiste noch Luft nach oben sieht.

"Let's Dance"-Profi Patricija Ionel: "Ich dachte, Philipp kann alles"

Turnmeister Philipp Boy hat bei RTL schon unter Beweis gestellt, dass er sich zu Hip Hop bewegen kann - nicht umsonst hat er 2016 gemeinsam mit Bene Mayr bei der Show "Dance Dance Dance" abgeräumt. Aber Wiener Walzer ist offenbar eine andere Kragenweite. Dass er bei den ersten Proben dermaßen mit einem Standardtanz zu kämpfen hat, hätte der selbstbewusste Turner nicht erwartet. „Ich habe es mir auch viel, viel einfacher vorgestellt – muss ich ganz ehrlich zugeben“, verrät er im RTL-Interview, er habe "so ziemlich alles falsch gemacht, was es falsch zu machen gibt." Auch seine Profitänzerin Patricija Ionel war erstaunt, wie sehr sich Philipp, der bei der "Let's Dance"-Kennenlernshow noch einen starken dritten Platz holte, mit den Tanzschritten schwertat, vor allem aber Haltungsprobleme hat: "Ich habe mir das auch alles ein bisschen anders vorgestellt, ich dachte Philipp kann alles." Kein Problem dürfte hingegen die Chemie zwischen den beiden sein. Bei der Kritik an Philipp können sich beide das Grinsen nicht verkneifen. Offensichtlich verstehen sich da zwei blendend - über alle Haltungsschwierigkeiten hinweg.

Anna Ernakova macht der Tango zu schaffen

Die Erwartungen an Anna Ermakova sind vor der zweiten Show besonders hoch, schließlich hatte die Tochter von Boris Becker Jury und Zuschauer in der "Let’s Dance"-Kennenlernshow am meisten überzeugt. Doch wie lief die erste Trainingswoche mit Tanz-Coach Valentin Lusin? „Ich habe viel Spaß, aber es ist schwierig, es ist schnell“, verrät die 22-Jährige im RTL-Interview. Ein großes Problem bereitet dem Model anscheinend noch, aus sich herauszukommen. "Anna ist sehr bodenständig, sehr schüchtern", so Coach Valentin. Eigenschaften, die für den Tango nur so suboptimal sind: "Wir hatten schon ein Problem, dich in diese dominante Rolle reinzukriegen", so der Tanzprofi in Richtung des Models.

Let's Dance-Tanzprofi Christian Polanc über Tanzpartnerin Sharon: "Sie muss einfach alles loslassen"

Als weitere Favoritin wurde bereits vor der ersten Show Sharon Battiste ausgemacht. Auch sie konnte bei ihrem ersten Tanz durchaus überzeugen. "Ich habe da was geboten und daran muss ich anknüpfen", fasst die 31- Jährige die Drucksituation nüchtern zusammen. Auch ihr Tanzpartner Christian Polanc, der Sharon ganz bewusst ausgewählt hatte, glaubt an ihre Fähigkeiten: „Sharon kann so viel mehr als sie selbst heute gezeigt hat. Ich glaube, das weiß sie selber auch. (...) Sie muss einfach alles loslassen und dance like nobody is watching." Ob Philipp, Sharon und Anna bei ihrem zweiten "Let's Dance"-Auftritt ihrer Favoriten-Rolle gerecht werden können oder sogar über sich hinauswachsen können, wird die heutige Folge am Freitag zeigen, die live bei RTL im TV und Stream in der Übertragung und Wiederholung zu sehen ist.