Und diese dürften bei treuen Kunden für Aufmerksamkeit sorgen. Denn nach 25 Jahren satteln die beiden Karlsruher Verkehrsunternehmen bei ihren bestellten E-Bussen und TramTrains komplett um: Von Stoffbezug auf nachhaltig produziertes ELeather. Und von Rot auf Schwarz – mit Ausnahme der Vorrangplätze.

Mehr Komfort und Sauberkeit

"Für unsere Fahrgäste setzen wir bei den neuen Bussen und Bahnen auf mehr Komfort, Sauberkeit und zugunsten der Umwelt auf langlebige Sitze", sagt Christian Höglmeier, technischer Geschäftsführer bei VBK und AVG. Deshalb haben sich die Unternehmen für ELeather entschieden.

Christian Höglmeier, seit 1. November 2021 technischer Geschäftsführer von AVG und VBK. | Bild: Stadt Karlsruhe

Dabei handelt es sich um ein hochwertiges Material, das in Großbritannien von der Firma Gen Phoenix aus Lederresten gewonnen wird. Es findet bereits Verwendung auf über vier Millionen Sitzen in Flugzeugen, Bahnen und immer mehr Bussen. Mithilfe eines speziellen Verfahrens kreiert das Unternehmen aus beispielsweise in der Modebranche anfallenden Lederresten ein neues Produkt, das strapazierfähig ist und mit einem Wisch gereinigt werden kann, so die VBK.

Karlsruhe VBK-Fazit zu MockUp-Ausstellung: Neue Karlsruher Bahnen kommen bei Bürgern gut an Das könnte Sie auch interessieren

Voraussichtlich Ende des Jahres sollen die ersten E-Busse des Herstellers MAN mit den neuen Sitzen durch Karlsruhe fahren. Die VBK schaffen mithilfe einer bundesweiten Förderung sukzessive bis zu 48 Elektro-Busse an und ersetzen damit Diesel-Busse älterer Generation. Die entsprechende Ladeinfrastruktur befindet sich aktuell im Bau. Die Bus-Sitze baut der Hersteller Kiel aus Nördlingen.

Karlsruhe Neue Bahnen rollen ab 2026 durch Karlsruhe: Barrierefrei, 22 Meter lang - und weiß? Das könnte Sie auch interessieren

In jedem Bus wird es Vorrangsitzgruppen mit roten Sitzen geben, die sich so zur besseren Erkennbarkeit von den sonst schwarzen Bezügen abheben. Diese Sitze sind speziell für Menschen mit körperlichen Einschränkungen gedacht.

148 neue Bahnen ab 2025

148 neue TramTrains sollen ab 2025 in und um Karlsruhe rollen. 75 hat die AVG für den Betrieb in der Region bestellt. 73 werden an die VBK für den innerstädtischen Schienenverkehr geliefert. Bei der Sitzwahl wurden die Fahrgäste im Rahmen von Besuchstagen Anfang des Jahres miteinbezogen.

Bild: Elena Sausen

Die Wahl fiel auf Komfortsitze des Herstellers Grammer aus Senden, die nun ebenso wie die Sitze der neuen Busse mit ELeather bezogen werden. Rote Haltegriffe an den Sitzen und rote Halteschlaufen an den Haltestangen im gesamten Fahrzeug runden das moderne Farbdesign ab.

In der Erlebniswelt des KVV (Durlacher Allee 71) können die Sitze in den kommenden Wochen zu den Öffnungszeiten des Kundenzentrums besichtigt werden: Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr.