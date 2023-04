Die Limonade "Orangina" wird unter anderem in Rewe- und Edeka-Märkten sowie bei Kaufland angeboten. Jetzt hat der Hersteller Drinks & More GmbH & Co. KG - eine Tochterfirma der Krombacher-Gruppe, allerdings einen deutschlandweiten Rückruf einiger Chargen seiner Limonade veranlasst.

Der Grund: Laut der Website lebensmittelwarnung.de könnten sich Fremdkörper in den Flaschen befinden. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich vereinzelt Plastik-Partikel zwischen dem Flaschengewinde und dem Deckel der bauchigen 0,5 und 1,0 Liter Einweg-PET-Flaschen gelöst haben könnten", heißt es in der Warnung auf dem Portal. Diese Plastik-Partikel könnten in die Flüssigkeit des Getränks gelangt sein und im schlimmsten Fall von Verbrauchern verschluckt werden.

Orangina-Rückruf: Plastikteile in Limonade

Folgende Chargen sind von dem Rückruf betroffen und sollten nicht mehr verzehrt werden:

Orangina Original Einweg PET 6x0,5L (MHD 01.09.2023, 04.09.2023, 11.09.2023, 15.09.2023, 04.10.2023, 09.10.2023, 10.10.2023, 11.10.2023)

Orangina Rouge Einweg PET 6x0,5L (MHD 06.09.2023, 15.09.2023, 28.09.2023, 03.10.2023)

Orangina Zero Einweg PET 6x0,5L (MHD 01.09.2023, 14.09.2023, 03.10.2023)

Orangina Original Einweg PET 6x1,0L (MHD 19.10.2023)

Orangina Rouge Einweg PET 6x1,0L (MHD 21.10.2023)

Laut dem Portal produktwarnung.eu habe das Unternehmen mitgeteilt, dass es beim Abfüllen der Produkte zu einer technischen Störung kam. Diese könne dazu geführt haben, dass sich die Partikel in der Flasche gelöst haben.

Das Unternehmen bittet, die betroffenen Produkte dort zurückzugeben, wo sie erworben wurden. Die Kosten des Produktes würden erstattet. Andere Chargen der genannten Produktreihen seien von dem Rückruf nicht betroffen.

Der Kundenservice von Orangina stehe für weitere Fragen zur Verfügung. Verbraucher können den Service telefonisch unter 02732 880 8864 oder per Mail an "service@orangina.de" kontaktieren.

