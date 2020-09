vor 1 Stunde Karlsruhe Lebensgefährlich verletzt: Arbeiter stürzt in die Tiefe

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein 60-jähriger Arbeiter am Mittwoch, den 30. September, um 13 Uhr, als er Arbeiten in einem Neureuter Gebäude durchführte. Dabei stürzte er mehrere Meter in die Tiefe.