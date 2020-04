vor 1 Stunde Karlsruhe Laub entzündet: Flächenbrand am Rande des Riedwaldes - Ursache ungeklärt

Wie die Polizei mitteilt, kam es am Montagnachmittag zu einem Flächenbrand am nordwestlichen Waldrand des Riedwaldes in Pfinztal-Söllingen. Spaziergänger entdeckten gegen 16.15 Uhr das Feuer und verständigten umgehend die Feuerwehr.