Eine Streife stoppte den Fahrer am Dienstagmorgen, 2. Mai. Ein Atemtest ergab einen Wert von 4,4 Promille. Vermutlich waren sowohl sein Ausweis als auch Führerschein gefälscht. Der Mann kam aufgrund des Haftbefehls wegen einer offenen Geldstrafe in eine Justizvollzugsanstalt, so die Polizei.

Der 26-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und mittelbarer Falschbeurkundung verantworten.