von (dpa)

Entspannter werde es laut Stauprognose dann an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag. Vorsicht ist aber am zweiten Feiertag geboten - Autofahrern drohe "zähfließender Rückreiseverkehr", schreibt der ADAC auf seiner Internetseite. "An diesem Tag kehren viele Weihnachtsurlauber und Urlauberinnen von ihrem Verwandten- und Familienbesuch heim." Zur Entlastung sorge aber, dass Baustellen vielerorts für die Wintermonate eingestellt wurden.

Auch bei der Bahn sind Strecken im Südwesten ausgelastet, die Züge voller als gewohnt. Doch die Bahn sorgte nach eigenen Angaben vor und verdichtete ihr Netz mit 80 zusätzlichen Zügen. Damit stünden Passagieren in der Weihnachtszeit 40.000 weitere Sitzplätze zur Verfügung. "Der Start in den Weihnachtsreiseverkehr verläuft weitgehend reibungslos", so eine Bahn-Sprecherin am Freitag. Die Bautätigkeit sei, ähnlich wie auf den Autobahnen, stark reduziert worden.