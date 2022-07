Freiburg vor 1 Stunde

Gasgipfel: Peter Hauk will Output von Biogasanlagen erhöhen

Mit Blick auf die Energiekrise sieht Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) großes Potenzial darin, die Produktion von Biogasanlagen zu steigern. Hauk will dafür beim kommende Woche geplanten Gasgipfel werben. "Derzeit haben wir rund 1.000 Biogasanlagen in Baden-Württemberg. Die wären in der Lage, kurzfristig ihre Produktion um 15 bis 30 Prozent zu erhöhen", sagte er der "Badischen Zeitung" (Mittwoch). "Das ist doch eine Hausnummer." Biogas könne beispielsweise dazu beitragen, dass entsprechend kein Strom aus Erdgas gewonnen werden müsse. Seine Vorschläge dazu wolle er beim Gasgipfel des Landes am 25. Juli vortragen.