Alexander Salomon - Die Grünen

Wir wollen die Stärken in Baden-Württemberg nicht nur erhalten, sondern ausbauen und kämpfen für einen konsequenten Klimaschutz, damit unser Planet auch für kommende Generationen lebenswert bleibt. Unser Ziel ist es, Baden-Württemberg zu erneuern – wir stehen für eine Wirtschaft, die innovativ, ökologisch und sozial gerecht ist, unseren Wohlstand sichert und Arbeitsplätze mit Zukunft schafft, mehr bezahlbaren, lebenswerten und nachhaltigen Wohnraum in den Städten und Gemeinden sowie fruchtbare Bedingungen für Forschung und Start-Ups und eine Digitalisierung, die dem Menschen dient. Wir wollen Baden-Württemberg zusammenhalten und treten ein für eine offene und vielfältige Gesellschaft, in der Zusammenhalt, Integration und Geschlechtergerechtigkeit gelebt werden und beste Bildung von Anfang an, bei der jedes Kind optimal und entsprechend seiner Fähigkeiten gefördert wird – analog und digital. Und wir wollen Baden-Württemberg leben und all das stärken, was unser Land ausmacht – eine starke Demokratie, in der Freiheit und Sicherheit Hand in Hand gehen und Hass und Hetze keine Chance haben, eine Politik des Gehörtwerdens, die im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern Visionen für die Zukunft unseres Landes entwickelt sowie ein Baden-Württemberg, das seiner globalen Verantwortung gerecht wird – für mehr Klimaschutz und eine gerechte Globalisierung. Wer Grün wählt, wählt somit ein modernes und klimafreundliches Baden-Württemberg.