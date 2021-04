vor 1 Stunde Karlsruhe Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup: Grün-Schwarz wäre "Politik im Rollatorentempo"

Der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) dringt auf einen Kurswechsel in der Landesregierung. "Bei der Entscheidung für Grün-Schwarz wäre ich von Winfried Kretschmann auch persönlich enttäuscht", sagte er am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Er würde sich für Bequemlichkeit statt Innovation entscheiden. Politik im Rollatorentempo." Aus Mentrups Sicht würden die Grünen in Baden-Württemberg ihren Anspruch als ökologische und gesellschaftliche Reformpartei freiwillig und endgültig aufgeben.