vor 55 Minuten Karlsruhe Liebe Landtagskandidaten: Wie wollt ihr Kinder und Familien gerade jetzt in Krisenzeiten stärken?

Am 14. März dürfen die Menschen in Baden-Württemberg über die Zusammensetzung des Landtags entscheiden. Auch in Karlsruhe kämpfen 27 Kandidaten um möglichst viele Wählerstimmen. Doch wofür möchten sich die einzelnen Bewerber als Abgeordneter im Landtag einsetzen? ka-news hat alle Kandidaten zum Interview gebeten: Wie wollen Sie Kinder und Familien gerade jetzt in Krisenzeiten stärken?