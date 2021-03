Katrin Schütz - CDU

In der aktuellen Krise hat das - primär von der CDU getriebene – beispiellose Maßnahmenpaket unterschiedlichster Programme und Hilfeleistungen die Wirtschaft über alle Branchen hinweg so schnell und effektiv wie möglich unterstützt, um in der akuten Not zur Sicherung von Existenzen und Vermeidung von Insolvenzen beizutragen und so den Erhalt unserer Strukturen in Baden-Württemberg zu sichern. Erhebliche Verbesserungsmöglichkeiten sehe ich jedoch noch in der Impfstrategie des Landes, denn gerade ältere und besonders gefährdete Menschen, die derzeit zu Impfungen vorgesehen sind, brauchen bessere Unterstützungs- und Informationsangebote. Auch eine verbesserte Teststrategie im Gesamten würde den Weg aus der Pandemie erleichtern. Die Menschen in allen Branchen und Lebensbereichen benötigen Perspektiven und von der Politik vorgegebene vernünftige Rahmenbedingungen, um auf absehbare Zeit verantwortungsvoll wieder eigenständig aktiv werden zu können.