Rena Thormann - Freie Wähler

Seit 2009 bin ich bei den Freien Wählern Karlsruhe e.V. aktiv und wurde 2019 zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Immer wieder stellte ich fest, dass auf Landesebene entschieden wird, was sich in der Kommune auswirkt. Dass ich also nun für die Partei Freie Wähler als Landtagskandidatin antrete, ist für mich kein Widerspruch, sondern eine logische Konsequenz aus diesen Erfahrungen. Besonders in meinem Herzensbereich, der Bildung und Ausbildung der Kinder und Jugendlichen stehen gerade jetzt in dieser Pandemie wichtige Entscheidungen an. Als Lehrerin und Praktikerin vor Ort habe ich langjährige Erfahrungen mit dem Bildungssystem und erfahre die Probleme hautnah. Wer mich kennt, weiß, dass ich mich hundertprozentig einbringe, wenn ich für etwas "brenne“. Ich möchte in Stuttgart mitentscheiden, um die Kinder und Jugendlichen, Eltern, Familien aus Karlsruhe engagiert zu vertreten.