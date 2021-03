Alexander Salomon - Die Grünen

Ich erfahre aus vielen Gesprächen mit den Bürgern, der Wirtschaft und den vielen weiteren Organisationen und Initiativen vor Ort, dass die Themen Digitalisierung, Wirtschaft, Bildung und Tierschutz zu wenig inhaltliche Unterstützung erfahren. Insbesondere für unseren digitalen Fortschritt und die wirtschaftliche Unterstützung unserer Unternehmen haben wir in dieser Legislaturperiode einige Möglichkeiten ungenutzt verstreichen lassen oder nicht ausreichend ergriffen – hier hätte ich mir mehr Einsatz durch die Hausspitzen der Ministerien erwartet, beispielsweise für Konzepte aus der Wirtschaft oder für die zahlreichen Impulse aus meiner Fraktion. Das Thema Bildung wird durch die Pandemie nochmals neu beleuchtet, aber anstatt über die konzeptionelle Ausgestaltung von Schule zu reden und die Schulen in diese Diskussion zu integrieren, ist die zuständige Ministerin wenig am System Bildung interessiert – das muss sich unbedingt ändern und wir brauchen wieder einen verstärkten Fokus auf eine gute und fortschrittliche Bildungslandschaft. Persönlich haben mich die Skandale in der Tierschlachtung in den letzten Jahren sehr schockiert und ich wünsche mir, dass wir im nächsten Landtag intensiver über die Konsequenzen aus diesen Skandalen reden können, da der Tierschutz ein wichtiges gesellschaftliches Anliegen ist.