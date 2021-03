Ute Leidig - Die Grünen

Investitionen in Infrastruktur sollten sich sowohl an den Bedarfen der Bürger wie auch – in Zeiten des Klimawandels – am Beitrag zum Klimaschutz orientieren. Eine nachhaltige Mobilität ist gut für Mensch und Klima und daher werden wir Grüne hier ansetzen: Ausbau des Schienenverkehrs (Personen und Güter), Beschaffung neuer Wagen für Personen- und Güterverkehr, Ausbau des Radverkehrsnetzes einschließlich schneller Radverbindungen und verbesserte Bedingungen für Fußgänger*innen. In den Städten und Gemeinden will ich klimaneutrale und zugleich wirtschaftliche Wärmeversorgungssysteme fördern und den Ausbau von Solaranlagen und energetischer Sanierung vorantreiben. Die grün-geführte Regierung hat in den letzten Jahren in vielen Bereichen den Sanierungsstau abgebaut und das will ich konsequent fortsetzen. Um unsere Museen und Theater auf Dauer zu erhalten und den gestiegenen Brand- und Arbeitsschutzauflagen zu genügen, werden wir auch hier einem Sanierungszyklus von 40-50 Jahren folgen und haben dafür bereits Rücklagen gebildet.