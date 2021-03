Paul Schmidt - AfD

Leider nehmen nur noch rund die Hälfte der Bürger an den Wahlen teil, deshalb zählt jede Stimme praktisch doppelt. Unsere Demokratie basiert aber darauf, dass die Interessen der Betroffenen, also der Bürger, im Landtag, berücksichtigt werden, und das funktioniert nur, wenn jeder Einzelne den Volksvertreter wählt, der seine Anliegen am besten vertritt. Informationen über die Programme der Parteien und der einzelnen Kandidaten sind verfügbar und sollten bei der Wahlentscheidung den Ausschlag geben. Wer nicht wählt, überlässt die Wahl anderen und braucht sich daher nicht zu wundern, wenn seine Anliegen in den nächsten fünf Jahren in der Landespolitik keine Rolle spielen. Die Politik richtet sich am Wahlergebnis aus und damit an denen, die wählen gehen.