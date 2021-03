Am 14. März werden in Baden-Württemberg die Abgeordneten für den Landtag gewählt - auch Karlsruhe ist mit zwei Wahlkreisen dabei. Hierfür konnte jede Partei zwei Kandidaten vorschlagen, sodass die Karlsruher Bürger nun zwischen 23 Kandidaten aus 13 Parteien wählen können. Um da nicht den Überblick zu verlieren, stellt ka-news.de ab Dienstag, 2. März, jeweils um 10 und 14 Uhr, die Kandidaten einer Partei vor.

Der Landtag setzt sich aus mindestens 120 Abgeordneten zusammen, die alle fünf Jahre neu gewählt werden. Parteien, die weniger als 5 Prozent der im Land abgegebenen gültigen Stimmen erhalten haben, bleiben bei der Sitzverteilung unberücksichtigt.

Zwei Parteien pro Tag

In Karlsruhe haben 13 Parteien einen oder zwei Kandidaten zur Landtagswahl ins Rennen geschickt. Die Reihenfolge der Vorstellung orientiert sich bei den großen Parteien an ihrer Sitzverteilung in Stuttgart. Anschließend geht es mit den kleineren Parteien in alphabetischer Reihenfolge weiter.

Bündnis 90/ Die Grünen

CDU

SPD

AFD

FDP

Die Linke

Bündnis C - Christen für Deutschland

Die Partei

Freie Wähler

Klimaliste Baden-Württemberg

Partei der Humanisten

Ökologisch-Demokratische Partei/Familie und Umwelt

Volt Deutschland

Alle Kandidaten im Steckbrief

Ab Dienstag, 2. März, werden wir jeden Tag zwei Listen veröffentlichen, um 10 und 14 Uhr. Ausnahme: Am Sonntag, 7. März, sollen die Kandidaten von drei Parteien vorgestellt werden. Klicken Sie sich durch die Kandidaten und erfahren Sie unter anderem, warum sie als Abgeordnete in den Landtag einziehen möchten.

ka-news.de Hintergrund: Was macht eigentlich der Landtag?

Der Landtag gilt als "Vertreter des ganzen Volkes" und wird alle fünf Jahre von den Bürgern gewählt. Zu seinen Aufgaben zählt vor allem die Gesetzgebung in Baden-Württemberg. Denn: Wie die Regierung auch, hat der Landtag das Recht Gesetze vorzuschlagen - das sogenannte Gesetzesinitiativrecht. Des Weiteren ist der Landtag für die Wahl des Mi­nis­ter­prä­si­den­ten zuständig, kontrolliert die Landesregierung und entscheidet über den Landeshaushalt und damit über die Verwendung der öffentlichen Gelder.