Steckbrief: Susanne Eisenmann

Eisenmann, Susanne56StuttgartStuttgartverheiratetfünf erwachsene Kinder; aus der ersten Ehe meines Mannespromovierte GermanistinMinisterin für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-WürttembergWeil wir in Baden-Württemberg jetzt mutig die Weichen stellen müssen, um Arbeits- und Ausbildungsplätze erhalten und auch in Zukunft in Wohlstand leben zu können, und ich dabei mitgestalten möchte.