Am 14. März wählt auch Karlsruhe den neuen Landtag. Dann dürfen die Bürger entscheiden, wer für die kommenden fünf Jahre nach Stuttgart darf. ka-news.de hat deshalb für euch alle Infos und Motivationsgründe der 23 Karlsruher Kandidaten gesammelt und wird täglich, um 10 und 14 Uhr, jeweils zwei von ihnen vorstellen. Heute: Erfahren Sie mehr über die beiden Kandidaten von Die Partei, Joshua Stock und Bernd Föhr.

Die Satire-Partei Die Partei möchte bei der anstehenden Wahl in den baden-württembergischen Landtag einziehen. Neben der Satire stehen auch ernste Themen auf dem Programm der 2004 gegründeten Partei. Für die beiden Karlsruher Wahlkreise treten Joshua Stock und Berd Föhr an, wir stellen euch beide im Steckbrief Check vor.

Joshua Stock

Name, Vorname: Stock, Joshua

Alter: 21

Geburtsort: Karlsruhe, Adlerstraße 18a, vierter Stock, linke Tür.

Wohnort (Stadtteil): Nordstadt

Familienstand: Ledig

Kinder: Die sind noch Teil meines Rückenmarks.

Erlernter Beruf: Informatik Abiturient

Aktuelle Tätigkeit: Umwelt und Klimaschutzaktivist sowie Rugby-Schiedsrichter Außerhalb von Pandemiezeiten

Im Landtag seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Abgeordneter im Landtag werden? Um aktiv am politischen Geschehen mitzuarbeiten, aufzudecken was alles schief läuft und die Ergebnisse meiner Arbeit mit der Öffentlichkeit zu teilen. Mein Fokus liegt auf dem erreichen des 1,5°C Ziels sowie die Förderung der sozialen Gerechtigkeit.

Bernd Föhr

Name, Vorname: Dr. Föhr, Bernd

Alter: 33

Geburtsort: Speyer

Wohnort (Stadtteil): Karlsruhe

Familienstand: Apache Helikopter

Kinder: in der Mache

Erlernter Beruf: Diplom Biologe

Aktuelle Tätigkeit: Klinische Forschung

Im Landtag seit: ab 2021

In einem Satz: Warum wollen Sie Abgeordneter im Landtag werden? Weil ich der Beste bin.