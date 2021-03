Am 14. März ist Landtagswahl in der Fächerstadt. Dann dürfen die Bürger entscheiden, wer für die kommenden fünf Jahre nach Stuttgart darf. ka-news.de hat deshalb für euch alle Infos und Motivationsgründe der 23 Kandidaten gesammelt und wird täglich, um 10 und 14 Uhr, jeweils zwei von ihnen vorstellen. Heute erfahrt ihr mehr über die Kandidatin von Volt, Michael Vogtmann und Fabian Gaukel.

Auch Volt ist eine junge Partei. 2017 gegründet, tritt sie bei der kommenden Landtagswahl in Baden-Württemberg in insgesamt 44 Wahlkreisen an. In den beiden Karlsruher Wahlkreisen treten Michael Vogtmann und Fabian Gaukel an. Beide stellen wir euch heute im Steckbrief vor.

Michael Vogtmann

Name, Vorname: Vogtmann, Michael

Alter: 37

Geburtsort: Karlsruhe

Wohnort (Stadtteil): Grünwinkel

Familienstand: ledig

Kinder: keine

Erlernter Beruf: Diplom-Meteorologe

Aktuelle Tätigkeit: Strahlenschutz

Im Landtag seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Abgeordneter im Landtag werden? Ich möchte mich für die Interessen der einfachen Menschen einsetzen, die oft von der Politik vergessen werden, weil nicht genügend Geld oder eine organisierte Lobby hinter ihnen steht.

Fabian Gaukel

Name, Vorname: Gaukel, Fabian

Alter: 24

Geburtsort: Bruchsal

Wohnort (Stadtteil): Durlach-Aue

Familienstand: ledig

Kinder: keine

Erlernter Beruf: Fachinformatiker

Aktuelle Tätigkeit: Fachinformatiker im Systemtest

Im Landtag seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Abgeordneter im Landtag werden? Damit Baden-Württemberg Treiber für ein progressives, klimagerechtes und vor allem vereintes Europa wird.