Am 14. März wählt auch Karlsruhe den neuen Landtag. Dann dürfen die Bürger entscheiden, wer für die kommenden fünf Jahre nach Stuttgart darf. ka-news.de hat deshalb für euch alle Infos und Motivationsgründe der 23 Karlsruher Kandidaten gesammelt und wird täglich, um 10 und 14 Uhr, jeweils zwei von ihnen vorstellen. Heute: Erfahren Sie mehr über die beiden Kandidaten der Ökologisch-Demokratischen Partei / Familie und Umwelt - Eike Zimpelmann und Dirk Uehlein.

Bislang hat es die ÖDP noch nicht in den Landtag Baden-Württemberg geschafft. Mit diesen beiden Kandidaten soll sich das aber ändern: Eike Zimpelmann und Dirk Uehlein treten für die beiden Karlsruher Wahlkreise an. Wer sie sind und was sie nach Stuttgart zieht - im Kandidaten-Check stellen sie sich euch genauer vor.

Eike Zimpelmann

Name, Vorname: Zimpelmann, Eike

Alter: 39

Geburtsort: Speyer

Wohnort (Stadtteil): Daxlanden/Rheinstrandsiedlung

Familienstand: ledig, in fester Beziehung

Kinder: -

Erlernter Beruf: Dipl.-Ing. (BA) Elektrotechnik; Diplom-Ingenieur-Pädagoge (besser bekannt als "Gewerbelehrer")

Aktuelle Tätigkeit: wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Lehr-Lern-Forschung/Berufspädagogik am KIT

Im Landtag seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Abgeordneter im Landtag werden? Es gibt so viele dringende Themen (zum Beispiel Bildungspolitik, Klima- und Umweltschutz, Verkehrspolitik, Bürgerbeteiligung) anzupacken. Hier will ich die Dinge zum Positiven verändern, statt mich über eine fehlgeleitete Politik zu ärgern.

Dirk Uehlein

Name, Vorname: Uehlein, Dirk

Alter: 52

Geburtsort: Karlsruhe

Wohnort (Stadtteil): Oststadt

Familienstand: ledig

Kinder: keine

Erlernter Beruf: Steuerfachgehilfe, dann weitergebildet

Aktuelle Tätigkeit: Steuerberater

Im Landtag seit: bisher nicht

In einem Satz: Warum wollen Sie Abgeordneter im Landtag werden? Gute und ehrliche Politik gestalten und, auch wenn es sich blöd anhört, meine Gaben für das Land und die Stadt einsetzen.