Am 14. März ist Landtagswahl in der Fächerstadt. Dann dürfen die Bürger entscheiden, wer für die kommenden fünf Jahre nach Stuttgart darf. ka-news.de hat deshalb für euch alle Infos und Motivationsgründe der 23 Kandidaten gesammelt und wird täglich, um 10 und 14 Uhr, jeweils zwei von ihnen vorstellen. Heute erfahrt ihr mehr über Andreas Schäfer und Sven Haiber, die Kandidaten von der Partei für Humanisten.

Während des OB-Wahlkampfes war die Partei der Humanisten in den Karlsruher Schlagzeilen, als die Unterstützung für Kandidatin Vanessa Schulz zurückgezogen wurde. Davon will sich die Partei bei der anstehenden Landtagswahl aber nicht beeinflussen lassen und tritt in insgesamt drei von 70 Wahlkreisen an, von denen zwei die Wahlkreise in Karlsruhe sind. Für die Partei der Humansiten gehen Andreas Schäfer und Sven Haiber ins Rennen.

Andreas Schäfer

Name, Vorname: Schäfer, Andreas

Alter: 32

Geburtsort: Baden-Baden

Wohnort (Stadtteil): Knielingen

Familienstand: ledig

Kinder: keine

Erlernter Beruf: Geophysiker (PhD)

Aktuelle Tätigkeit: Risikoanalyst

Im Landtag seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Abgeordneter im Landtag werden? Um auf Basis wissenschaftlicher Fakten, anstatt veralteter Ideologien, mit vorausschauender Politik den Menschen eine lebenswerte Zukunft zu erarbeiten.

Sven Haiber

Name, Vorname: Haiber, Sven

Alter: 32

Geburtsort: Karlsruhe

Wohnort (Stadtteil): Graben-Neudorf

Familienstand: ledig

Kinder: keine

Erlernter Beruf: Bankbetriebswirt

Aktuelle Tätigkeit: Wertpapierspezialist

Im Landtag seit: -

In einem Satz: Warum wollen Sie Abgeordneter im Landtag werden? Ich möchte Abgeordneter im Landtag werden, damit ich dazu beitragen kann, dass Entscheidungen ideologiefrei aufgrund von Fakten und wissenschaftlichen Erkenntnissen getroffen werden.