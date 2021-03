vor 1 Stunde Karlsruhe Karlsruher Kandidaten im Video-Interview: Warum wollen Sie in den Landtag einziehen?

In knapp einer Woche ist es soweit: Am Sonntag, 14. März, wählt Baden-Württemberg seinen neuen Landtag. In einem Videointerview stehen uns die Karlsruher Kandidaten Rede und Antwort. ka-news.de will wissen: Warum möchten Sie in den Landtag einziehen und was möchten Sie für Karlsruhe in Stuttgart erreichen?