Alle fünf Jahre wählt Baden-Württemberg seinen neuen Landtag. Aktuell sitzen Ute Leidig und Alexander Salomon (beide Grüne) für die beiden Karlsruher Wahlkreise in Stuttgart. Beide treten in diesem Jahr wieder für die Fächerstadt an und müssen sich gegen insgesamt 25 weitere Kandidaten durchsetzen.

Warum man sie unbedingt wählen sollte und was sie in den Bereichen Corona-, Bau-, Familien- und Klimapolitik bewegen wollen - ka.news.de hat sich im Vorfeld der Wahl mit ihnen unter halten, die Ergebnisse gibt es hier.

Doch was passiert mit unseren Stimmen, sobald sie ausgezählt sind? Wie setzt sich dadurch der Landtag ultimativ zusammen? Direktmandate, Überhangmandate, Sitzverteilung - ka-news.de beantwortet die wichtigsten Fragen zum Wahlsystem:

Wie viele Stimmen habe ich? Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat jeder eine Stimme. Damit wählt man einen Kandidaten einer Partei aus seinem Wahlkreis und gleichzeitig dessen Partei, die Stimme wird also zweimal gewertet. Am Ende ergibt sich so, welche Kandidaten in den Landtag einziehen und wie viele Sitze jede Partei im Landtag bekommt.

Wie ergeben sich dadurch die Mandate? Der Landtag hat mindestens 120 Sitze. Erhält eine Partei beispielsweise 50 Prozent der Stimmen, gehört ihr die Hälfte der Sitze im Landtag, in diesem Fall also 60.



Für jede Partei gilt dabei aber die "Fünf-Prozent-Hürde". Das heißt: Sie braucht insgesamt mindestens fünf Prozent aller Stimmen, um überhaupt ein Mandat im Landtag zu erhalten. Mandate unterscheiden sich dabei in Direkt- und Zweitmandate.

Was sind Direktmandate und wie viele gibt es? Es gibt so viele Direktmandate, wie es Wahlkreise in Baden-Württemberg gibt. 70 sind das insgesamt. Jeder Kandidat, der in seinem Wahlkreis die meisten Stimmen bekommt, erhält damit automatisch einen Sitz im Landtag - also ein Direktmandat.



Besonders ist: Es ist dabei egal, wie viele Stimmen die Partei des Kandidaten erhält. Selbst wenn die Partei an der Fünf-Prozent-Hürde scheitert, ist ihm sein Sitz im Landtag sicher.

Was sind Zweitmandate und wie werden sie ermittelt? Nachdem 70 Sitze im Landtag nun an die Direktmandate verteilt wurden, bleiben bei einer Gesamt-Sitzzahl von mindestens 120 noch mindestens 50 Sitze übrig, die besetzt werden müssen. Das geschieht über die Zweitmandate.



Hierfür kommt nun auch das insgesamte Wahlergebnis der Parteien ins Spiel: Erhält eine Partei beispielsweise 50 Prozent der Stimmen in Baden-Württemberg, stehen ihr die Hälfte der Mandate im Landtag zu, also 60. Gewinnt die Partei nun zum Beispiel 40 Direktmandate, dürfen sie die restlichen 20 Sitze über die Zweitmandate "auffüllen".



Gewinnt eine Partei bei 50 Prozent der Stimmen beispielsweise 60 Direktmandate, stehen ihr somit auch keine Zweitmandate zu.

Wer wird über Zweitmandate in den Landtag gewählt? Die Zweitmandate werden an die Kandidaten verteilt, die in ihrem Wahlkreis zwar nicht gewonnen (also nicht das Direktmandat geholt haben), aber in ihrem Regierungsbezirk (Karlsruhe, Stuttgart, Freiburg oder Tübingen) prozentual die meisten Stimmen für ihre Partei geholt haben.



Da es keine Landeslisten gibt, kann es somit also auch passieren, dass nicht der Spitzenpolitiker, sondern ein bisher eher unbekannter Kandidat in den Landtag einzieht.