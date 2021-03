Paul Schmidt - AfD

Die Bewältigung der Corona-Krise mit all ihren Auswirkungen ist jetzt das Wichtigste und dafür brauchen wir alle verfügbaren finanziellen Mittel, sodass wir uns die teuren, von Grünen, SPD und Linken immer wieder durchgesetzten, aber wenig effektiven sogenannten Klimaschutzmaßnahmen derzeit nicht leisten können. Stattdessen könnten wir mit einer ganz einfachen Maßnahme etwa den fünffachen CO2-Ausstoß einer Großstadt wie Karlsruhe für die nächsten Jahre einsparen, indem wir einfach die in Deutschland noch laufenden fünf Kernkraftwerks-Blöcke, die zu den sichersten der Welt gehören, am Netz lassen, anstatt sie nach und nach innerhalb der nächsten zwei Jahre abzuschalten.Das betrifft uns auch in Baden-Württemberg mit dem Block Zwei in Neckarwestheim, der kontinuierlich rund 1.400 Mega Watt (MW) ins Netz liefert, was fast 20 Prozent des in Baden-Württemberg verbrauchten Stromes entspricht. Im Übrigen frage ich mich, warum die sogenannten etablierten Parteien bei jeder Gelegenheit das Pariser Klimaabkommen loben, das es China, dem weltweit mit Abstand größten CO2-Produzenten, erlaubt, seinen CO2-Ausstoß bis 2030 immer weiter zu steigern, während wir viel Geld ausgeben, um auch noch das letzte Gramm CO2 einzusparen.