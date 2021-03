Paul Schmidt - AfD

Am wichtigsten ist jetzt, die Corona-Krise zu überwinden und ihre Folgen zu bewältigen und dazu gehört, die Schulen Corona-fit zu machen, damit der Unterricht endlich wieder uneingeschränkt stattfinden kann, sei es im Klassenzimmer oder im Internet.Wir haben in Baden-Württemberg im Vergleich zu den anderen Bundesländern die wenigsten Polizisten und das muss sich ändern, denn wir brauchen im Land und auch hier in der Stadt endlich wieder mehr Polizeipräsenz.Viele wissen nicht, dass die Landeserstaufnahmestelle hier in Karlsruhe von 1.000 auf mehr als 2.600 Asylbewerberplätze aufgestockt werden soll, was unbedingt verhindert werden muss, weil es unsere Stadtgesellschaft nicht verkraften würde.Die Energiepolitik im Land muss endlich wieder den Bedürfnissen der Bürger und Betriebe entsprechen, denn die Grünen und ihre wechselnden Partner haben uns in den letzten zehn Jahren an den Rand des Black-Outs gebracht, weil Baden-Württemberg das windärmste Bundesland ist und die Sonne auch hier nicht rund um die Uhr scheint.Die neue CO2-Besteuerung, die im ersten Schritt Benzin um sieben und Diesel um acht Cent pro Liter teurer macht, aber auch Heizöl und Erdgas und indirekt alle Transporte und alle Baustoffe verteuert, ist genau das Falsche, insbesondere jetzt, da wir Arbeitsplätze erhalten und unseren Betrieben durch die Corona-Krise helfen müssen.