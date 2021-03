Alexander Salomon - Die Grünen

Damit wir nachhaltig und erfolgreich aus der Krise kommen, sind große Zukunftsinvestitionen nötig – in den Klimaschutz, die Gesundheitswirtschaft, in Digitalisierung und Künstliche Intelligenz sowie in neue Mobilität. Wir haben hierzu im Nachtragshaushalt das Programm "Zukunftsland BW – Stärker aus der Krise“ eingerichtet und mit 1,2 Milliarden Euro für Impulse zur Investitions- und Innovationsförderung hinterlegt. Wer Grün wählt, stimmt somit für die sozial-ökologische Transformation der Wirtschaft, die wir brauchen, um auf den Märkten der Zukunft zu bestehen und das Klima und unsere Lebensgrundlagen zu schützen. Und für Baden-Württemberg als Innovationsland der Zukunft, in dem Therapien und Gesundheitstechnik entwickelt, das emissionsfreie, künstlich-intelligente Auto gebaut und an der Mobilität von morgen gefeilt wird. Einen weiteren Schwerpunkt legen wir auf eine sozial und nachhaltig gestaltete Digitalisierung, eine neue Gründer*innenzeit für unser Land, gute und faire Arbeit, sowie in Weiterbildung und Teilhabe für alle – so können wir die Krise nutzen und unser Land zukunftsfest machen.