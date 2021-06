vor 25 Minuten Karlsruhe Landratsamt warnt: Aktuell hohes Waldbrandrisiko im Landkreis Karlsruhe

"Die aktuell sehr hohen Temperaturen haben die Waldbrandgefahr derzeit im Landkreis Karlsruhe auf die höchste Gefahrenstufe steigen lassen. Das hohe bis sehr hohe Risiko wird auch noch über das Wochenende bestehen“, so Simon Boden, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit am Forstamt, in einer Pressemitteilung des Landratsamtes Karlsruhe.